Elicottero disperso Alpe della Luna, ricerche in corso per due toscani

Dispersi Mario Paglicci e Fulvio Casini: interventi di soccorso tra Toscana e Marche

Elicottero disperso Alpe della Luna — Sono ancora senza esito le ricerche dell’elicottero civile disperso nella zona dell’Alpe della Luna, al confine tra Toscana e Marche, con a bordo l’imprenditore orafo aretino Mario Paglicci, 77 anni, e l’amico Fulvio Casini, 67 anni, imprenditore di Sinalunga (Siena). Entrambi erano piloti esperti.

Le operazioni di soccorso, scattate domenica pomeriggio dopo la segnalazione di avaria e perdita di contatto, hanno dovuto affrontare condizioni difficili per tutta la notte, tra nebbia fitta e terreno impervio, prima di riprendere alle prime luci di questa mattina, lunedì 10 novembre.

Interventi e ricerche sul campo

“Sono due toscani i dispersi a bordo dell’elicottero di cui non si hanno notizie dal pomeriggio di ieri”, conferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Le ricerche sono proseguite tutta la notte nella zona dell’Alpe della Luna, in un’area impervia. Ringrazio tutte le squadre impegnate sul territorio, tra cui Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Forze dell’Ordine e Protezione Civile”.

Il velivolo, un Agusta Westland 109 di proprietà dei due uomini, era decollato dal Lido di Venezia, con sosta all’aeroporto Nicelli, diretto all’aviosuperficie Serristori di Castiglion Fiorentino. Intorno alle 17 di domenica 9 novembre, il velivolo è scomparso dai radar sopra Badia Tedalda, in una zona compresa tra le province di Arezzo e Pesaro-Urbino.

Attivazione del dispositivo di emergenza

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio tramite il sistema satellitare internazionale Cospas-Sarsat, che ha rilevato una richiesta di aiuto. Sono state mobilitate immediatamente le squadre di emergenza: vigili del fuoco, Soccorso Alpino, Croce Rossa, carabinieri, 118 e Aeronautica Militare.

Difficoltà nelle operazioni

Le ricerche notturne sono state ostacolate dal maltempo, costringendo l’elicottero Drago del nucleo di Arezzo a sospendere più volte i sorvoli. Sul terreno, circa trenta operatori hanno perlustrato le aree boschive di Borgo Pace e Parchiule, supportati da droni termici per individuare eventuali tracce di calore o frammenti del velivolo.

Secondo le prime ipotesi, l’Agusta Westland 109 potrebbe aver subito un’avaria al motore, segnalata dai piloti prima della scomparsa, ma non vi sono conferme ufficiali.

Attesa e apprensione

Sono ore di grande apprensione per i familiari di Paglicci e Casini. L’imprenditore aretino, figura storica dell’artigianato orafo, condivideva da anni con Casini la passione per il volo. Le squadre di soccorso continuano a operare su più fronti, scandagliando la fitta vegetazione dell’Appennino nella speranza di ritrovare l’elicottero disperso.

(con fonte AdnKronos)

