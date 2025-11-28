Il meteo weekend Italia annuncia un anticipo d’inverno tra neve e piogge
Il meteo weekend Italia annuncia un nuovo assaggio d’inverno, con un mix di piogge, neve e venti freddi che investiranno molte regioni. Già da venerdì 28 novembre il quadro meteorologico cambia rapidamente: un calo sensibile delle temperature apre le porte a precipitazioni diffuse e nevicate anche relativamente basse per il periodo.
Secondo gli aggiornamenti, al Centro la neve cadrà sopra i 1100-1200 metri, mentre al Sud sarà necessario salire a circa 1400 metri. Con il passare delle ore, soprattutto tra Marche, Abruzzo e Molise, non è escluso che le prime colline possano imbiancarsi grazie all’ulteriore calo termico previsto.
Una tregua solo apparente prima del nuovo peggioramento
La giornata di sabato 29 novembre offrirà un’apparente tregua: il sole farà capolino su buona parte del Paese, ma le temperature resteranno rigide. Il gelo resterà protagonista del meteo weekend Italia, complice l’arrivo dei venti settentrionali che impediranno qualsiasi risalita termica significativa.
Domenica arriva una nuova perturbazione
Il quadro peggiora nettamente domenica 30 novembre, quando una nuova perturbazione colpirà il versante occidentale. Le prime piogge raggiungeranno Piemonte, Liguria e Toscana, con neve possibile già in serata tra i 600 e i 700 metri. Il fronte instabile si estenderà poi lungo il Tirreno e verso il Nord-Est, riportando piogge diffuse e un clima decisamente invernale su molte regioni.
Meteo weekend Italia: freddo e neve in arrivo su molte regioni
(con fonte AdnKronos)
