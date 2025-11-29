Omicidio suicidio a Città della Pieve: coppia trovata senza vita

Connect with us

Tragedia domestica a Città della Pieve: coppia ritrovata morta, per inquirenti si tratta di un omicidio-suicidio

La quiete di Po’ Bandino, frazione di Città della Pieve, è stata squarciata poco dopo le 13, quando i carabinieri sono intervenuti in una villetta di via Sardegna 17. All’interno dell’abitazione sono stati scoperti i corpi di un uomo e di una donna, entrambi uccisi da colpi di pistola. Gli investigatori stanno passando al setaccio la scena per ricostruire con precisione la dinamica e il movente.

Le prime ipotesi: omicidio suicidio a Città della Pieve

Al momento non viene esclusa alcuna pista, compresa quella dell’omicidio suicidio, che gli inquirenti stanno valutando alla luce degli elementi raccolti nelle prime ore. La coppia viveva insieme da tempo, ma non aveva figli in comune. La donna, invece, era madre di un uomo di 35 anni nato da una precedente relazione.

La vita privata e i nodi ancora da chiarire

Gli investigatori stanno ascoltando testimoni, vicini e familiari per capire se nei giorni precedenti erano emersi segnali di tensione nella relazione o situazioni particolari. Dettagli su arma, cronologia dei colpi e dinamica finale saranno fondamentali per stabilire se si tratta realmente di un omicidio suicidio a Città della Pieve o se emergeranno scenari alternativi.

(con fonte AdnKronos)

