Maltempo sull’Italia: pioggia, neve e venti forti su tutto il Paese

Una perturbazione atlantica investe l’Italia da Nord a Sud. La Protezione Civile emette allerta gialla in Emilia-Romagna, Calabria e Basilicata

Domenica 22 dicembre 2024, l’Italia è nuovamente colpita da una forte ondata di maltempo causata da una perturbazione atlantica. Le condizioni meteorologiche peggioreranno progressivamente nel corso della giornata, con piogge e nevicate che interesseranno prima le regioni del Nord, come Lombardia ed Emilia-Romagna, e successivamente quelle del Centro-Sud. In Emilia-Romagna, si prevede neve a bassa quota, mentre nel pomeriggio la pioggia si estenderà verso le regioni centrali e meridionali, dalla Toscana alla Campania. Entro sera, le temperature in calo porteranno nevicate sull’Appennino adriatico, in particolare in Romagna.

Avviso della Protezione Civile: venti forti e allerta gialla

La Protezione Civile ha emesso un avviso per venti forti e burrasche provenienti dai quadranti occidentali, che colpiranno Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e altre regioni centrali e meridionali, come Umbria, Lazio, Sicilia e Calabria. Mareggiate sono attese lungo le coste, e l’allerta gialla è stata diramata per il rischio idraulico in Emilia-Romagna, a causa delle piene dei fiumi Secchia e Reno. In Calabria tirrenica settentrionale e in Basilicata sud-occidentale, l’allerta riguarda temporali e rischio idrogeologico.

Condizioni difficili in Toscana e Romagna

In Toscana, i venti forti e le mareggiate colpiranno la costa e le zone collinari, con particolare attenzione all’Appennino fiorentino e aretino. Mareggiate sono previste dalla Versilia fino a Capalbio, mentre gelate potrebbero verificarsi nell’alto Mugello, nel Casentino e nell’alta val Tiberina. Anche in Romagna si attende neve a basse quote, aumentando i rischi per la circolazione.

(con fonte AdnKronos)