San Sebastiano al Vesuvio: sparatoria in piazza, 19enne ucciso, un altro ferito

Tragedia nella notte: lite tra giovani culmina in una sparatoria a pochi passi dal Municipio

Un giovane di 19 anni, originario di Casoria, è stato ucciso e un suo coetaneo ferito in una sparatoria avvenuta poco dopo la mezzanotte in piazza Raffaele Capasso, a San Sebastiano al Vesuvio, provincia di Napoli.

La sparatoria, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scaturita da una lite tra gruppi di giovani per futili motivi. I due ragazzi sono stati portati d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, ma per uno di loro non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione locale e della compagnia di Torre del Greco.

