Caldo Africano: weekend con temperature fino a 38°C e possibili temporali

By

🔊 Ascolta articolo -

L’anticiclone africano continua a dominare il Paese, portando temperature elevate e sole predominante. Attenzione a temporali isolati in montagna e a una perturbazione atlantica al Nord

Ancora caldo africano sull’Italia. Nel weekend, le temperature raggiungeranno i 35°C in gran parte del Paese, con punte che potrebbero toccare i 38°C. Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, conferma il dominio dell’anticiclone africano, che garantirà sole e temperature elevate ovunque, sebbene ci siano alcune insidie meteorologiche da tenere d’occhio.

Il calore accumulato durante le ore centrali del giorno favorirà l’insorgenza di temporali, soprattutto in montagna. Inoltre, una perturbazione atlantica in transito domenica potrebbe intensificare l’instabilità al Nord Italia, con possibilità di temporali sulla Alpi.

Nonostante queste minime insidie, il fine settimana sarà caratterizzato da estate piena, con sole prevalente e temperature in aumento. Venerdì 23 agosto, il tempo sarà sereno, con qualche temporale di calore previsto su Alpi, Appennini e in Sicilia. Tuttavia, questi rovesci non offriranno sollievo significativo alla siccità siciliana.

Sabato 24 agosto sarà la giornata più stabile, con sole predominante e rovesci di calore limitati alle zone montuose, alla Sicilia e parzialmente alle pedemontane adriatiche del Centro. Le condizioni al mare saranno eccellenti ovunque.

Domenica 25 agosto, il fronte atlantico inglese sfiorerà le Alpi, portando possibili temporali forti sulle cime di confine, in particolare sulle Dolomiti nel pomeriggio. Al Centro e al Sud, il tempo resterà soleggiato e caldo.

Le temperature massime del weekend vedranno Siracusa con 37°C al vertice della classifica, seguita da Agrigento, Benevento, Carbonia, Catania, Oristano, Taranto e Terni con 36°C. In alcune località più piccole, è possibile che si raggiungano i 38°C, soprattutto in Sardegna, Sicilia e, potenzialmente, in alcune aree della Campania e dell’Abruzzo.

In sintesi, il weekend sarà caratterizzato da caldo africano, con sole predominante e alcune perturbazioni locali che porteranno temporali soprattutto sulle Alpi e sugli Appennini, e rovesci di calore in Sicilia. Il vero cambiamento dell’estate sembra essere lontano, con nessun significativo abbassamento delle temperature previsto fino a settembre.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 23:

Nord: soleggiato e caldo, possibili rovesci sui monti.

Centro: isolati rovesci pomeridiani sull’Appennino, sole e caldo altrove.

Sud: rovesci pomeridiani su Appennino e Sicilia, soleggiato e caldo.

Sabato 24:

Nord: soleggiato e caldo, qualche temporale sulle Alpi.

Centro: sole e caldo.

Sud: sole e caldo.

Domenica 25:

Nord: soleggiato e caldo, ma con temporali più frequenti su Alpi e Prealpi.

Centro: sole e caldo.

Sud: sole e caldo.

TENDENZA: Parziale cedimento dell’alta pressione con temporali sparsi, specie a ridosso dei rilievi.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)