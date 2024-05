Ancora una morte bianca: operaio muore cadendo da pala eolica a Salemi

🔊 Ascolta articolo -

Un nuovo incidente mortale sul lavoro sconvolge la Sicilia: un operaio di 33 anni perde la vita precipitando da un’altezza di 30 metri durante lavori di manutenzione a una pala eolica

Un altro tragico incidente sul lavoro ha scosso la Sicilia, con la morte di un operaio di 33 anni originario di Benevento, precipitato da un’altezza di 30 metri mentre svolgeva lavori di manutenzione a una pala eolica a Salemi, in provincia di Trapani.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava eseguendo operazioni di manutenzione sulla pala eolica in contrada San Nicola, lungo la strada provinciale 29, quando per cause ancora da determinare è precipitato all’interno della struttura. L’operaio era dotato di imbracature, ma ciò non è stato sufficiente a prevenire la tragedia.

Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del 118, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e il nucleo Saf. Le operazioni di recupero si sono rivelate estremamente complesse, poiché il corpo dell’operaio si trova a un’altezza di circa 48 metri, dopo essere caduto dalla pala eolica alta 112 metri.

