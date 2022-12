Manovra, Mulè e il ‘caso fax’: “Figuraccia di Renzi” – Video

Il riferimento al ‘fax’ è legato a un banalissimo errore di comunicazione durante la foga della seduta notturna (durata dodici ore) tra i funzionari e chi presiedeva l’aula in quel momento: un errore corretto, ripeto, pochi secondi dopo”, afferma l’esponente di Forza Italia. “Spiace che, probabilmente a causa delle feste, i siti dei maggiori quotidiani abbiano dato spazio a una non notizia divulgata da Renzi e non verificata. Spiace ancor di più che si dia l’impressione che la Camera dei deputati sia ferma alla preistoria quando invece vanta un sistema digitale di comunicazione assolutamente all’avanguardia. Renzi lo sa perfettamente, ma ha fatto finta di non saperlo. Per farsi perdonare scriverà una lettera (pardòn, una mail) al presidente della Camera”.