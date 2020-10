Meteo: arrivano le tanto sospirate ottobrate, centro e sud con il sole

NEBBIE E CIELI PIU’ GRIGI IN VAL PADANA. Sarà la Pianura Padana l’area più soggetta alla formazione di nebbie autunnali o nubi basse, come rovescio della medaglia per l’azione dell’alta pressione, ma in misura minore gli stessi fenomeni compariranno su valli e zone interne di Toscana, Umbria e Lazio. A queste si aggiungerà un richiamo di correnti umide meridionali innescate dalla saccatura depressionaria che determineranno una nuvolosità più compatta da martedì al Nordovest e a ridosso della fascia alpina, anche con l’arrivo di qualche debole pioggia su Piemonte e Ponente Ligure entro mercoledì. Alcuni annuvolamenti destinati anche alle regioni dell’alto Tirreno, Toscana in primis, ma a carattere del tutto innocuo.

TRA GIOVEDÌ E VENERDÌ PIOGGE IN INTENSIFICAZIONE AL NORD. Nella seconda parte della settimana l’alta pressione verrà parzialmente erosa all’altezza dell’Italia settentrionale, sotto la spinta dei fronti pilotati dalla depressione atlantica che riusciranno a scaricare qualche pioggia in più tra giovedì e venerdì, dapprima sulle regioni di Nordovest e poi su Triveneto e Toscana. Sul resto d’Italia proseguiranno invece il bel tempo e le ottobrate grazie alla presenza del mite anticiclone espanso dal Nord Africa al Mediterraneo centrale.