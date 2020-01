Coppa Italia LIVE: quarti, Milan-Toro oggi e Inter-Fiorentina domani

Con la partita di questa sera e con quella di domani si chiuderanno i quarti di finale della Coppa Italia. Nella scorsa settimana sono uscite dalla competizione le due squadre romane, la Lazio con il Napoli e la Roma con la Juventus. Fari puntati sul Meazza con le milanesi favorite nelle quote Better, si legge in una nota: tra poche ore il Milan (a 1,68) ospiterà il Torino (a 5,00) e poi l’Inter (a 1,55) riceverà la Fiorentina (a 6,25). I rossoneri sono ancora imbattuti nel 2020 dove hanno collezionato 4 vittorie e 1 pareggio. I granata sono reduci dalla pesante sconfitta interna (0-7) in campionato subita per mano dell’Atalanta, non vincono al Meazza dal 2000 e nell’ultimo confronto di Coppa Italia con i rossoneri, datato 2017, persero per 2-1, al momentaneo vantaggio di Belotti risposero Kucka e Bonaventura. La vincente tra Milan e Torino affronterà la Juventus. Per la sfida di domani entrambe le squadre sono reduci da un pareggio in campionato: l’Inter con il Cagliari (1-1) e la Fiorentina con il Genoa (0-0). Nel turno precedente i nerazzurri hanno eliminato il Cagliari e la Fiorentina di mister Iachini ha eliminato l’Atalanta. L’ultima volta che l’Inter ha alzato questo trofeo risale al 2011 mentre la Fiorentina nel 2001. La vincente tra i nerazzurri e i viola affronterà il Napoli. Le quote Better proposte, come riferisce Agipronews, sono relative ai 90 minuti di gioco, gli appassionati sportivi potranno trovare su www.better.it e nelle ricevitorie Better anche le quote sul Passaggio Turno, sulla Modalità della vittoria e il quadro completo con tutte le tipologie di giocata per queste due partite comprese le quote sulla Vincente del Trofeo.

