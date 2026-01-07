Dimesso da ospedale Giovanni Di Vita, marito e padre delle due persone morte a Campobasso

Connect with us

Giovanni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Ielsi, è stato dimesso dall’ospedale Spallanzani di Roma dopo essere stato ricoverato per sospetta tossinfezione alimentare

Giovanni Di Vita è stato dimesso oggi dall’Inmi Spallanzani di Roma. Il 55enne era il marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita, entrambe decedute all’ospedale A. Cardarelli di Campobasso tra il 27 e il 28 dicembre dopo una lunga agonia per una sospetta tossinfezione alimentare. Sabato era stata dimessa anche la figlia più grande, ricoverata per precauzione ma senza sintomi.

Secondo quanto riferisce l’Adnkronos Salute, tutti gli esami tossicologici e microbiologici effettuati su Giovanni Di Vita sono risultati negativi. Ricoverato inizialmente in gravi condizioni e in rianimazione, l’uomo ha mostrato un progressivo miglioramento fino alle dimissioni odierne.

(con fonte AdnKronos)

