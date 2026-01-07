Video
-
Overnight explosions in Caracas hit military area, widespread power outages reported VIDEO
-
Attacco Usa in Nigeria contro l’Isis, Trump: “Risposta al massacro di cristiani” VIDEO
-
Frana a Cormons: disperso un giovane e un’anziana sotto le macerie VIDEO
-
Tifone Fung-Wong colpisce le Filippine: un milione di evacuati VIDEO LIVE
Giovanni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Ielsi, è stato dimesso dall’ospedale Spallanzani di Roma dopo essere stato ricoverato per sospetta tossinfezione alimentare
Giovanni Di Vita è stato dimesso oggi dall’Inmi Spallanzani di Roma. Il 55enne era il marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara Di Vita, entrambe decedute all’ospedale A. Cardarelli di Campobasso tra il 27 e il 28 dicembre dopo una lunga agonia per una sospetta tossinfezione alimentare. Sabato era stata dimessa anche la figlia più grande, ricoverata per precauzione ma senza sintomi.
Secondo quanto riferisce l’Adnkronos Salute, tutti gli esami tossicologici e microbiologici effettuati su Giovanni Di Vita sono risultati negativi. Ricoverato inizialmente in gravi condizioni e in rianimazione, l’uomo ha mostrato un progressivo miglioramento fino alle dimissioni odierne.
LE ULTIME NOTIZIE
Cresce la tensione tra Iran e Stati Uniti: intensi movimenti di aerei militari Usa
Dimesso da ospedale Giovanni Di Vita, marito e padre delle due persone morte a Campobasso
Marinera tanker seizure: US authorities take control of Russian-flagged ship in Atlantic
US aircraft movements toward Iran raise risk of clash with Washington
Trump annuncia 30-50 milioni di barili di petrolio dal Venezuela
$7 per month for Iranians, $1,800 for Hezbollah: the regime’s absurd priorities
7$ al mese per gli iraniani, 1.800$ per Hezbollah: la follia del regime degli Ajatollah
Funerali per 5 dei 6 ragazzi italiani morti a Crans Montana
Satelliti Starlink in Iran, possibile segnale di sostegno Usa a proteste
Corpo carbonizzato a Carlentini: potrebbe essere di Salvatore Privitera
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
News19 ore ago
Lotteria Italia 2026, estratti i cinque biglietti dei premi principali
-
International-News23 ore ago
Multinational force in Ukraine after the war: Paris summit outlines plan
-
International-News19 ore ago
Trump Greenland: US weighs control of Arctic island for security
-
News21 ore ago
Fermato l’uomo ricercato per l’omicidio del capotreno a Bologna
You must be logged in to post a comment Login