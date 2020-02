Serie A: Capocannoniere, Immobile punta record Higuain

La sfida è lanciata. Dodici gol in 17 partite. Ciro Immobile punta deciso al record di gol in Serie A che appartiene a Gonzalo Higuain. Il Pipita, nel 2015/2016, segnò 36 gol nella sua ultima stagione con la maglia del Napoli cancellando il precedente primato, che resisteva dal 1950, appartenente a Gunnar Nordahl. I betting analyst di Sisal Matchpoint, però, ritengono che stavolta bisognerà attendere molto meno per aggiornare le statistiche. La possibilità, infatti, che Ciro Immobile possa superare quota 36 in campionato, riferisce Agipronews, è data a 1,90. Il bomber della Lazio e della Nazionale ha tenuto fino a questo momento una media gol impressionante: il numero 17, perno inamovibile della formazione di Simone Inzaghi, segna una rete ogni 70 minuti ossia più di un gol a partita. Continuando così potrebbe addirittura abbattere non solo il record di Higuain ma scavalcare addirittura quota 40 marcature. Ma Immobile è il grande favorito anche in Europa. Secondo i quotisti, il successo nella Scarpa d’Oro per l’attaccante biancoceleste è dato a 1,72 mentre il successo di Robert Lewandowski, bomber del Bayern Monaco, pagherebbe cinque volte la posta. Se Immobile riuscisse nell’impresa sarebbe il terzo italiano a conquistare il trofeo europeo dopo Luca Toni e Francesco Totti. Staccatissimo Leo Messi, quotato a 12,00, padrone della “Scarpa” negli ultimi tre anni.