Meteo: tanto caldo in arrivo, qualche temporale al nord

METEO ITALIA WEEKEND, SITUAZIONE GENERALE – l’alta pressione inizierà a rimontare in modo via via più deciso non solo sul Mediterraneo occidentale ma anche sull’Italia, favorendo uno splendido weekend d’Estate sebbene con qualche eccezione. Umide infiltrazioni atlantiche, legate ad una circolazione ciclonica recidiva a nordovest delle Isole Britanniche, lambiranno infatti Alpi e Prealpi, dove potremo avere ancora qualche rovescio o temporale tra le ore pomeridiane e serali. Isolati fenomeni potranno sconfinare anche sulle zone pedemontane e interessare i massicci appenninici del Centro Italia. Le temperature saranno in aumento, con caldo pienamente estivo ma ancora senza particolari eccessi. Prossima settimana invece tornerà il caldo africano, soprattutto sulle regioni occidentali anche se non estremamente intenso come quello di fine giugno. Vediamo dunque le previsioni meteo per il weekend alla luce degli ultimi aggiornamenti:

Meteo Italia: la previsione per il weekend

METEO SABATO – sole prevalente quasi ovunque. Al Nord annuvolamenti sparsi a ridosso di Alpi, Prealpi, pedemontane e sul Piemonte, con qualche breve rovescio o temporale tra pomeriggio e sera in particolare sulla cerchia alpina, ma occasionalmente anche su Prealpi, pedemontane e sul Piemonte occidentale. Isolati focolai temporaleschi non esclusi anche sull’Appennino centrale e in particolare sui massicci abruzzesi.

METEO DOMENICA – soleggiato, sebbene persista una certa variabilità a ridosso di Alpi, Prealpi e pedemontane. Occasionali rovesci o temporali ancora possibili in particolare sulle Alpi centro-orientali, isolati sulle Prealpi; qualche temporale anche forte sarà possibile in particolare tra Dolomiti, Carnia e tarvisiano tra le ore pomeridiane e serali. Caldo in aumento.

Meteo Italia: la situazione attesa nel weekend nel dettaglio

(fonte e dati: 3bmeteo.com)