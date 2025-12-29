Morti per sospetta intossicazione a Campobasso: 5 indagati tra il personale sanitario

Video
Morti per sospetta intossicazione a Campobasso: cinque sanitari indagati. Sequestrate cartelle cliniche e alimenti, padre trasferito allo Spallanzani
Sarebbero cinque gli indagati dalla Procura per morti per sospetta intossicazione a Campobasso. L’ipotesi di reato è omicidio colposo e riguarda personale sanitario dell’ospedale Cardarelli, in relazione al decesso della sedicenne Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni.
La Squadra Mobile ha intanto sequestrato le cartelle cliniche e i resti degli alimenti presenti nell’abitazione della famiglia a Pietracatella. Proseguono parallelamente gli accertamenti medico-legali per chiarire le cause esatte delle morti, che al momento vengono ricondotte a una presunta intossicazione alimentare.
Nel frattempo il padre, Gianni Di Vita, e l’altra figlia di vent’anni sono stati trasferiti allo Spallanzani di Roma. L’uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’istituto romano, mentre la figlia maggiore, che non aveva accusato sintomi, si trova in reparto ordinario.
La tragedia si è consumata dopo una cena a base di pesce e frutti di mare, in particolare cozze, consumata dalla famiglia alla vigilia di Natale. Dopo poche ore tutti hanno iniziato ad accusare forti malesseri. Un primo accesso al Pronto Soccorso si è concluso con le dimissioni, avvenute per due volte.
Sabato sera la situazione è precipitata: dolori e coliche sono diventati insopportabili e l’intera famiglia è tornata in ospedale in condizioni critiche. La ragazza e il padre sono stati ricoverati in rianimazione, mentre la madre è stata trasferita in Medicina. La sedicenne è morta sabato sera, intorno alle 22.30, mentre la donna è deceduta nella mattinata di domenica nel reparto di Rianimazione del Cardarelli.
Nel quadro delle morti per sospetta intossicazione a Campobasso, l’autopsia sarà determinante per stabilire se i decessi siano stati causati da un’intossicazione alimentare o da una reazione di tipo allergico o intolleranza.
Dall’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” fanno sapere che le condizioni del padre sono stabili: “Il paziente proveniente dall’Azienda sanitaria regionale del Molise per sospetta malattia a trasmissione alimentare è sottoposto agli accertamenti del caso. È vigile e le sue condizioni sono ben controllate”.
Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire nel dettaglio la gestione sanitaria dei primi accessi in ospedale.
(con fonte AdnKronos)
