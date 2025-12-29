Morti per sospetta intossicazione a Campobasso: 5 indagati tra il personale sanitario

Connect with us

Published

34 minuti ago

on

Morti per sospetta intossicazione a Campobasso: cinque sanitari indagati. Sequestrate cartelle cliniche e alimenti, padre trasferito allo Spallanzani

Sarebbero cinque gli indagati dalla Procura per morti per sospetta intossicazione a Campobasso. L’ipotesi di reato è omicidio colposo e riguarda personale sanitario dell’ospedale Cardarelli, in relazione al decesso della sedicenne Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni.

La Squadra Mobile ha intanto sequestrato le cartelle cliniche e i resti degli alimenti presenti nell’abitazione della famiglia a Pietracatella. Proseguono parallelamente gli accertamenti medico-legali per chiarire le cause esatte delle morti, che al momento vengono ricondotte a una presunta intossicazione alimentare.

Nel frattempo il padre, Gianni Di Vita, e l’altra figlia di vent’anni sono stati trasferiti allo Spallanzani di Roma. L’uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’istituto romano, mentre la figlia maggiore, che non aveva accusato sintomi, si trova in reparto ordinario.

La tragedia si è consumata dopo una cena a base di pesce e frutti di mare, in particolare cozze, consumata dalla famiglia alla vigilia di Natale. Dopo poche ore tutti hanno iniziato ad accusare forti malesseri. Un primo accesso al Pronto Soccorso si è concluso con le dimissioni, avvenute per due volte.

Sabato sera la situazione è precipitata: dolori e coliche sono diventati insopportabili e l’intera famiglia è tornata in ospedale in condizioni critiche. La ragazza e il padre sono stati ricoverati in rianimazione, mentre la madre è stata trasferita in Medicina. La sedicenne è morta sabato sera, intorno alle 22.30, mentre la donna è deceduta nella mattinata di domenica nel reparto di Rianimazione del Cardarelli.

Nel quadro delle morti per sospetta intossicazione a Campobasso, l’autopsia sarà determinante per stabilire se i decessi siano stati causati da un’intossicazione alimentare o da una reazione di tipo allergico o intolleranza.

Dall’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” fanno sapere che le condizioni del padre sono stabili: “Il paziente proveniente dall’Azienda sanitaria regionale del Molise per sospetta malattia a trasmissione alimentare è sottoposto agli accertamenti del caso. È vigile e le sue condizioni sono ben controllate”.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire nel dettaglio la gestione sanitaria dei primi accessi in ospedale.

LE ULTIME NOTIZIE

Come profumare gli ambienti in modo naturale con tre ingredienti da cucina

29 Dicembre 2025
Come profumare gli ambienti in modo naturale: bucce di limone, basilico e rosmarino bolliti in acqua aiutano a eliminare odori...
Read More
Come profumare gli ambienti in modo naturale con tre ingredienti da cucina

Morti per sospetta intossicazione a Campobasso: 5 indagati tra il personale sanitario

29 Dicembre 2025
Morti per sospetta intossicazione a Campobasso: cinque sanitari indagati. Sequestrate cartelle cliniche e alimenti, padre trasferito allo Spallanzani Sarebbero cinque...
Read More
Morti per sospetta intossicazione a Campobasso: 5 indagati tra il personale sanitario

Prezzi carburanti in calo: benzina ai minimi da oltre quattro anni

29 Dicembre 2025
Prezzi carburanti in calo in Italia: la benzina tocca il minimo da ottobre 2021. Ecco le medie aggiornate su rete...
Read More
Prezzi carburanti in calo: benzina ai minimi da oltre quattro anni

Meteo Capodanno con gelo: breve ondata fredda prima del ritorno del maltempo

29 Dicembre 2025
Meteo Capodanno con gelo in arrivo sull’Italia: aria fredda artica tra il 30 e il 31 dicembre, poi nuovo peggioramento...
Read More
Meteo Capodanno con gelo: breve ondata fredda prima del ritorno del maltempo

Fiducia sulla legge di Bilancio: alla Camera il voto finale entro martedì

29 Dicembre 2025
Fiducia sulla legge di Bilancio alla Camera: via libera atteso entro martedì 30 dicembre dopo il voto sull’articolo uno e...
Read More
Fiducia sulla legge di Bilancio: alla Camera il voto finale entro martedì

Come svuotare la cache su Android: pulizie di fine anno per liberare spazio

29 Dicembre 2025
Come svuotare la cache su Android: guida passo passo per cancellare i file temporanei delle app e del browser e...
Read More
Come svuotare la cache su Android: pulizie di fine anno per liberare spazio

Diciottenne accoltellato a Napoli, fermati quattro minorenni nel quartiere Chiaia

28 Dicembre 2025
Diciottenne accoltellato a Napoli nel quartiere Chiaia: fermati quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni. Indagini dei carabinieri...
Read More
Diciottenne accoltellato a Napoli, fermati quattro minorenni nel quartiere Chiaia

Intossicazione alimentare a Pietracatella, madre e figlia morte dopo la cena della Vigilia

28 Dicembre 2025
Intossicazione alimentare a Pietracatella: madre e figlia morte dopo una cena della Vigilia di Natale. Accertamenti medico-legali in corso al...
Read More
Intossicazione alimentare a Pietracatella, madre e figlia morte dopo la cena della Vigilia

Addio a Brigitte Bardot, l’icona che ha cambiato il cinema e il costume

28 Dicembre 2025
Addio a Brigitte Bardot: morta a 91 anni l’attrice che ha segnato il cinema mondiale e il costume del Novecento,...
Read More
Addio a Brigitte Bardot, l’icona che ha cambiato il cinema e il costume

Guerra in Ucraina, Trump e Zelensky oggi a Mar-a-Lago per il piano di pace Usa

28 Dicembre 2025
Guerra in Ucraina al centro del faccia a faccia tra Trump e Zelensky: sul tavolo Donbass, Zaporizhzhia e garanzie di...
Read More
Guerra in Ucraina, Trump e Zelensky oggi a Mar-a-Lago per il piano di pace Usa
Come profumare gli ambienti in modo naturale con tre ingredienti da cucina Come profumare gli ambienti in modo... 29 Dicembre 2025
Morti per sospetta intossicazione a Campobasso: 5 indagati tra il personale sanitario Morti per sospetta intossicazione a Campobasso:... 29 Dicembre 2025
Prezzi carburanti in calo: benzina ai minimi da oltre quattro anni Prezzi carburanti in calo: benzina ai... 29 Dicembre 2025
Meteo Capodanno con gelo: breve ondata fredda prima del ritorno del maltempo Meteo Capodanno con gelo: breve ondata... 29 Dicembre 2025
Fiducia sulla legge di Bilancio: alla Camera il voto finale entro martedì Fiducia sulla legge di Bilancio: alla... 29 Dicembre 2025
Come svuotare la cache su Android: pulizie di fine anno per liberare spazio Come svuotare la cache su Android:... 29 Dicembre 2025
Diciottenne accoltellato a Napoli, fermati quattro minorenni nel quartiere Chiaia Diciottenne accoltellato a Napoli, fermati quattro... 28 Dicembre 2025
Intossicazione alimentare a Pietracatella, madre e figlia morte dopo la cena della Vigilia Intossicazione alimentare a Pietracatella, madre e... 28 Dicembre 2025
Addio a Brigitte Bardot, l’icona che ha cambiato il cinema e il costume Addio a Brigitte Bardot, l’icona che... 28 Dicembre 2025
Guerra in Ucraina, Trump e Zelensky oggi a Mar-a-Lago per il piano di pace Usa Guerra in Ucraina, Trump e Zelensky... 28 Dicembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending