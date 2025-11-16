Meteo maltempo Italia: piogge e crollo termico al Centro-Nord

Connect with us

Maltempo Italia, peggiorano le condizioni al Centro-Nord

Secondo le ultime previsioni, il Meteo maltempo Italia vede piogge intense al Nord e un netto calo delle temperature già nella giornata di oggi, domenica 16 novembre. Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, spiega che i fenomeni più critici sono attesi in Liguria, dove non si escludono nubifragi. Sull’arco alpino ritorna la neve sopra i 1800-1900 metri.

Meteo maltempo Italia, piogge in estensione verso il Centro

Nel corso della giornata la perturbazione del Meteo maltempo Italia scivolerà verso la Toscana, mentre il Sud e le Isole maggiori manterranno condizioni più stabili, con massime fino a 24-25 gradi in Sicilia.

Dalla prossima settimana clima più freddo

Da lunedì il Meteo maltempo Italia si sposterà verso il Centrosud. Al Nord torneranno schiarite, ma con temperature in forte calo: nelle ore notturne si attenderanno valori vicini allo zero.

