Allerta meteo: piogge intense e rischio idrogeologico al Nord

Allerta meteo oggi con piogge e criticità al Nord Italia
L’allerta meteo oggi riguarda gran parte del Nord Italia e la Toscana, investiti da un peggioramento marcato con precipitazioni diffuse e localmente intense. La Protezione Civile segnala l’arrivo di un impulso perturbato collegato a una vasta area depressionaria sul vicino Atlantico che sta interessando l’Europa centro-occidentale. I fenomeni più severi colpiranno Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana.
Allerta meteo: allerte arancioni e gialle
L’allerta meteo oggi prevede allerta arancione:
- per rischio temporali in Liguria
- per rischio idraulico e idrogeologico in settori dell’Emilia-Romagna
- Valutata inoltre allerta gialla su Liguria, parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.
La Liguria, già colpita ieri da forti temporali, passa da gialla ad arancione su gran parte del territorio. Nella notte tra venerdì e sabato si sono registrati dati eccezionali: 74 mm d’acqua in un’ora e oltre 230 mm in 12 ore tra Melogno e Osiglia, 140 mm in sei ore tra Varazze e Arenzano.
Allerta meteo oggi: zone a rischio e orari
Le previsioni regionali riportano:
- Zone A e D: gialla al mattino, arancione 12-18, poi di nuovo gialla fino alle 21-22
- Zona B: gialla fino alle 12, arancione fino alle 21, poi gialla fino alle 22
- Zona C: gialla fino alle 12, arancione fino alle 21, poi gialla fino alle 22
- Zona E: gialla fino alle 12, arancione 12-21, poi gialla fino alle 22
Sui bacini grandi permane l’allerta gialla per piene contenute, ma restano elevati i rischi di allagamenti, smottamenti e rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori su terreni già saturi.
I fenomeni dovrebbero attenuarsi dalla mattinata di domani.
LE ULTIME NOTIZIE
Manovra 2026: emendamenti, condoni edilizi e detrazioni tra le novità
No allo Stato palestinese, la linea israeliana alla vigilia del voto Onu
Cile al voto: Jara e Kast in corsa per la presidenza oggi 16 novembre
GP Valencia MotoGP, Bezzecchi trionfa e Marquez festeggia il Mondiale
Battaglia di Pokrovsk: nuove tattiche russe cambiano la guerra in Ucraina
Eruzione Sakurajima, allerta livello 3 in Giappone
Allerta meteo: piogge intense e rischio idrogeologico al Nord
Finale Atp Finals Sinner Alcaraz: orario, precedenti e diretta TV
Piano Trump per Gaza, telefonata Putin-Netanyahu e stop alla seconda fase
Meteo maltempo Italia: piogge e crollo termico al Centro-Nord
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
News21 ore ago
Maltempo Genova, tromba d’aria e frane: allerta arancione in Liguria
-
Sport4 ore ago
Finale Atp Finals Sinner Alcaraz: orario, precedenti e diretta TV
-
Meteo7 ore ago
Meteo maltempo Italia: piogge e crollo termico al Centro-Nord
-
In Evidenza4 ore ago
Battaglia di Pokrovsk: nuove tattiche russe cambiano la guerra in Ucraina
You must be logged in to post a comment Login