Allerta meteo: piogge intense e rischio idrogeologico al Nord

Allerta meteo oggi con piogge e criticità al Nord Italia

L’allerta meteo oggi riguarda gran parte del Nord Italia e la Toscana, investiti da un peggioramento marcato con precipitazioni diffuse e localmente intense. La Protezione Civile segnala l’arrivo di un impulso perturbato collegato a una vasta area depressionaria sul vicino Atlantico che sta interessando l’Europa centro-occidentale. I fenomeni più severi colpiranno Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana.

Allerta meteo: allerte arancioni e gialle

L’allerta meteo oggi prevede allerta arancione:

  • per rischio temporali in Liguria
  • per rischio idraulico e idrogeologico in settori dell’Emilia-Romagna
  • Valutata inoltre allerta gialla su Liguria, parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.

La Liguria, già colpita ieri da forti temporali, passa da gialla ad arancione su gran parte del territorio. Nella notte tra venerdì e sabato si sono registrati dati eccezionali: 74 mm d’acqua in un’ora e oltre 230 mm in 12 ore tra Melogno e Osiglia, 140 mm in sei ore tra Varazze e Arenzano.

Allerta meteo oggi: zone a rischio e orari

Le previsioni regionali riportano:

  • Zone A e D: gialla al mattino, arancione 12-18, poi di nuovo gialla fino alle 21-22
  • Zona B: gialla fino alle 12, arancione fino alle 21, poi gialla fino alle 22
  • Zona C: gialla fino alle 12, arancione fino alle 21, poi gialla fino alle 22
  • Zona E: gialla fino alle 12, arancione 12-21, poi gialla fino alle 22

Sui bacini grandi permane l’allerta gialla per piene contenute, ma restano elevati i rischi di allagamenti, smottamenti e rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori su terreni già saturi.

I fenomeni dovrebbero attenuarsi dalla mattinata di domani.

(con fonte AdnKronos)

