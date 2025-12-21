Delitto di Garlasco, nuova impronta di scarpa sulle scale

Connect with us

Nel delitto di Garlasco spunta una nuova impronta di scarpa insanguinata compatibile con la traccia 33 individuata dagli inquirenti.

Delitto di Garlasco: nuova impronta sulle scale – Nel delitto di Garlasco gli inquirenti avrebbero individuato una nuova impronta di scarpa insanguinata sulla scena del crimine. Secondo quanto riferito dal Tg1 nell’edizione delle 20, la traccia sarebbe stata rilevata in cima alle scale dove venne ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi.

La nuova impronta, sempre nell’ambito del delitto di Garlasco, sarebbe compatibile con la cosiddetta traccia 33, quella individuata sul muro e attribuita all’assassino durante le fasi investigative precedenti.

La nuova impronta potrebbe rappresentare un ulteriore tassello investigativo nel complesso mosaico del delitto di Garlasco.

