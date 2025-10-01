Sciopero generale 3 ottobre Cgil e Usb per blocco Flotilla. Salvini “Penso precetterò”

Sciopero generale 3 ottobre indetto dai sindacati dopo l’attacco alla Flotilla

Sciopero generale 3 ottobre proclamato dalla Cgil e dall’Usb per tutti i settori pubblici e privati, in risposta al blocco della Flotilla da parte di Israele. La Cgil spiega che l’aggressione a navi civili con cittadini italiani rappresenta un fatto di estrema gravità, definendolo un colpo all’ordine costituzionale e un crimine contro persone inermi. L’Usb ha confermato la mobilitazione immediata invitando lavoratori e cittadini a partecipare allo sciopero generale 3 ottobre in segno di protesta contro Israele e i governi occidentali complici, inclusa l’Italia.

Il sindacato Cgil accusa l’esecutivo di aver abbandonato cittadini italiani in acque internazionali, mentre l’Usb chiede di fermare le collaborazioni economiche e militari con Israele, chiudere i porti e bloccare il commercio.

Sciopero generale 3 ottobre: Salvini pronto a precettare lavoratori

Nel pomeriggio il ministro Matteo Salvini ha definito lo sciopero generale 3 ottobre un’azione pericolosa per l’Italia, annunciando la possibilità di precettazione in base all’orientamento della Commissione di Garanzia.

Lo sciopero generale 3 ottobre, sottolineano i sindacati, è una mobilitazione per difendere Gaza, la libertà, la pace e la dignità del lavoro, chiedendo la fine dell’assedio e delle forniture militari a Israele.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)