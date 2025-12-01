Sconto bollo auto in Lazio: attiva la domiciliazione e risparmia il 10%

Connect with us

Lo sconto bollo auto in Lazio diventa operativo: con la domiciliazione bancaria arriva una riduzione del 10% sul tributo regionale

E’ ufficialmente arrivato lo sconto bollo auto in Lazio, un’agevolazione pensata per premiare gli automobilisti che scelgono il pagamento automatico del tributo. Con la domiciliazione bancaria, infatti, è prevista una riduzione del 10% sull’importo dovuto, misura attiva da oggi, lunedì 1 dicembre.

Come funziona lo sconto bollo auto in Lazio

Per usufruire dello sconto del bollo è necessario accedere alla piattaforma regionale e attivare la domiciliazione bancaria tramite Spid, Cie o Cns. Il servizio deve risultare attivo entro l’ultimo giorno del mese precedente alla scadenza del pagamento. La Regione ha inoltre lanciato una campagna informativa dedicata, invitando gli utenti a scegliere il pagamento automatico in vista dei benefici previsti dal 2026.

Perché la Regione punta su questo meccanismo

L’assessore al Bilancio Giancarlo Righini spiega che lo sconto del bollo auto nasce con un duplice obiettivo: facilitare i contribuenti, riducendo ritardi e disguidi, e rendere più moderno e trasparente il rapporto con l’amministrazione. Il risparmio del 10% premia chi adempie in modo puntuale ai propri obblighi, contribuendo allo stesso tempo alla riduzione dei costi e al contrasto dell’evasione.

Un passo avanti nella digitalizzazione dei tributi

Per l’assessorato, questa misura è parte di un più ampio percorso di efficientamento del sistema tributario regionale. Lo sconto bollo auto in Lazio rappresenta un tassello centrale nella transizione verso strumenti di pagamento tracciabili, digitali e più semplici per cittadini e imprese.

(con fonte AdnKronos)

