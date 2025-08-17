Pippo Baudo, funerali a Militello: l’ultimo saluto mercoledì

La camera ardente a Roma, poi le esequie in Sicilia. Da Cuccarini a Bonolis, la televisione piange lo storico conduttore

Funerali in Sicilia. Si terranno a Militello in Val di Catania, paese natale di Pippo Baudo, i funerali dello storico conduttore. A confermarlo al Tg1 è stato il sindaco Giovanni Burtone: “I funerali si terranno mercoledì nel Santuario Madonna della Stella. La perdita di Pippo Baudo è molto sentita, qui c’è tanta sofferenza”.

Camera ardente a Roma. La salma sarà esposta domani al Campus Biomedico della capitale, lo stesso ospedale dove Baudo è morto ieri sera all’età di 89 anni, dopo il ricovero dei giorni scorsi.

Il ricordo dei colleghi. Continuano i messaggi di cordoglio da parte di artisti e amici che con Baudo hanno condiviso la carriera. Lorella Cuccarini lo ha ricordato come “un maestro e un papà artistico”, aggiungendo: “Grazie a te i miei sogni si sono avverati. Sarai sempre il numero 1”.

Le voci della musica. Romina Power lo ha definito “un amico caloroso, una bella persona”, mentre Caterina Caselli ha sottolineato: “In tv dicevi che la musica si vede. L’ho sempre tenuto presente nel mio lavoro. Ciao Pippo, fai buon viaggio”.

Il saluto della tv. Paolo Bonolis ha parlato di un “grande pioniere di eleganza e innovazione”, capace di attraversare decenni di televisione “rimanendo sempre attuale”. Amadeus ha scelto poche parole, “Pippo, ti voglio bene”, accompagnate da una foto insieme.

Il ricordo del teatro e dei comici. Enrico Brignano ha scritto che la notizia “arriva come un brivido freddo in una rovente notte d’agosto”, ricordando il loro rapporto personale di fiducia e amicizia. Tullio Solenghi ha parlato di Baudo come di “un fratello maggiore”, condividendo uno scatto insieme a Massimo Lopez.

L’uomo e la politica. Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, ha ricordato anche un aspetto meno noto: “Pippo fu un protagonista non solo della televisione ma anche della politica, al punto da accarezzare l’idea di candidarsi alle elezioni”.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)