Ottava vittima di West Nile nel Lazio: morto 80enne ad Aprilia

Il virus trasmesso dalla zanzara comune continua a diffondersi: l’Ecdc segnala stagioni più lunghe e intense per effetto dei cambiamenti climatici
Un uomo di 80 anni residente ad Aprilia è deceduto questa mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era ricoverato da circa tre settimane per infezione da virus West Nile. Il paziente, già affetto da patologie pregresse, è l’ottava vittima registrata nel Lazio dall’inizio dell’anno.
Il virus è trasmesso principalmente dalla zanzara comune Culex pipiens, presente in gran parte dell’Europa. Secondo la mappa elaborata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), Italia e Francia risultano quasi interamente colonizzate da questa specie, rendendo necessaria una sorveglianza costante per individuare tempestivamente eventuali esemplari infetti.
Diffusione e rischio sanitario
L’Ecdc inserisce tra i principali vettori di malattie in Europa, oltre alla Culex pipiens, la zanzara tigre Aedes albopictus — capace di trasmettere Dengue, Chikungunya e Zika — e l’Aedes aegypti, responsabile anche della febbre gialla. La Aedes albopictus, in particolare, è oggi presente in 16 Paesi e 369 regioni europee, contro le 114 di dieci anni fa.
Gli esperti avvertono che il cambiamento climatico sta prolungando e intensificando la stagione delle zanzare, favorendo la circolazione di patogeni come il West Nile. Nel 2024 le infezioni hanno colpito 212 regioni di 19 Paesi, mentre nel 2025 in Francia sono stati segnalati focolai precoci di Chikungunya.
Sorveglianza rafforzata
Per fronteggiare il rischio, l’Ecdc ha avviato da luglio un aggiornamento settimanale sulla sorveglianza delle malattie trasmesse da zanzare, monitorando in particolare Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile. L’obiettivo è fornire alle autorità sanitarie strumenti per intervenire rapidamente e ridurre l’impatto sulla salute pubblica.
(con fonte AdnKronos)
