West Nile, due nuovi decessi nel Lazio e in Campania

Morti un 85enne di Cori e un 83enne di Capua. Sale il bilancio delle vittime

Un uomo di 85 anni di Cori, in provincia di Latina, è morto questa mattina all’ospedale Santa Maria Goretti. Ricoverato il 2 agosto in condizioni già critiche e con patologie pregresse, è la nona vittima del virus West Nile registrata nel Lazio dall’inizio dell’estate. Lo ha reso noto la Regione, confermando l’andamento preoccupante dei contagi.

Campania, ottava vittima nel Casertano
In provincia di Caserta è morto un 83enne residente a Capua, ricoverato da giorni all’ospedale Sant’Andrea e San Sebastiano. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente. Il sindaco Adolfo Villani ha disposto un intervento di disinfestazione nell’area di residenza dell’uomo per prevenire ulteriori contagi.

