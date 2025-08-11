Video
-
Tromba d’aria spiaggia di Maccarese: ombrelloni in volo, panico tra i bagnanti VIDEO
-
Cima Falkner si sgretola, vietati sentieri e vie alpinistiche nel Brenta VIDEO
-
Aggressione antisemita in autogrill a Milano: padre e figlio insultati perché ebrei VIDEO
-
Roma, autobus Atac in fiamme sulla Flaminia Nuova: coinvolte due auto VIDEO
Morti un 85enne di Cori e un 83enne di Capua. Sale il bilancio delle vittime
Un uomo di 85 anni di Cori, in provincia di Latina, è morto questa mattina all’ospedale Santa Maria Goretti. Ricoverato il 2 agosto in condizioni già critiche e con patologie pregresse, è la nona vittima del virus West Nile registrata nel Lazio dall’inizio dell’estate. Lo ha reso noto la Regione, confermando l’andamento preoccupante dei contagi.
Campania, ottava vittima nel Casertano
In provincia di Caserta è morto un 83enne residente a Capua, ricoverato da giorni all’ospedale Sant’Andrea e San Sebastiano. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente. Il sindaco Adolfo Villani ha disposto un intervento di disinfestazione nell’area di residenza dell’uomo per prevenire ulteriori contagi.
LE ULTIME NOTIZIE
Colombia: Miguel Uribe, presidential candidate shot in an ambush, has died
Tusk: “Nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina”
Trump: ‘Get the homeless out of Washington immediately’
West Nile, due nuovi decessi nel Lazio e in Campania
Roma: aggredisce autista con sega dopo rimprovero perché fumava su bus
Fano, incendio devasta azienda navale: nube tossica sulla città
Pyongyang: “US-South Korea exercises are a military provocation”
Cinisello Balsamo, 30enne precipita dal secondo piano di un hotel
Incendio al Vesuvio, fiamme da oltre 48 ore: in azione 80 vigili del fuoco
Schianto sulla Statale 33 a Rho: muore motociclista di 63 anni
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
International-News23 ore ago
Trump-Putin summit for peace, Vance: “Agreement will be unsatisfactory for everyone”
-
International-News24 ore ago
Trump-Putin summit, EU leaders with Zelensky: Moscow, “Another Nazi leaflet”
-
International-News16 ore ago
Trump: “Get the homeless out of Washington, now”
-
International-News15 ore ago
Alaska summit: Zelensky attempts to join Trump-Putin face-to-face meeting
You must be logged in to post a comment Login