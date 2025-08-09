Botulismo, ecco come funziona l’antidoto salvavita

Il siero proviene dalla Scorta nazionale strategica nata dopo l’11 settembre

L’antidoto somministrato ai pazienti colpiti dal sospetto caso di botulismo in Calabria, dopo il consumo di un panino con salsiccia e broccoli acquistato in un food truck a Diamante, proviene dalla Scorta nazionale strategica di antidoti e farmaci. Questa scorta, istituita nel 2001 dopo gli attentati alle Torri Gemelle di New York, è gestita dal Centro antiveleni e tossicologico Maugeri di Pavia, diretto da Carlo Locatelli. “Siamo una sorta di centralino unico – spiega – che coordina e autorizza l’uso di questi farmaci in situazioni di emergenza”.

Come agisce contro la tossina botulinica

L’antidoto è composto da frammenti anticorpali che riconoscono e bloccano la tossina botulinica, impedendole di raggiungere il sistema nervoso centrale. Viene somministrato per via endovenosa, seguendo una procedura rigorosa per ridurre il rischio di reazioni avverse. Il Centro Maugeri, oltre a gestire la scorta strategica, dispone di circa 70-80 antidoti per veleni di origine animale e vegetale, compreso il siero antivipera.

Un veleno tra i più potenti al mondo

Il siero antibotulinico non è normalmente reperibile in Italia e non può essere acquistato in piccole quantità. Per questo, in presenza di una diagnosi confermata dal Centro, il ministero della Salute ne autorizza l’utilizzo seguendo protocolli ferrei. “La tossina botulinica è tra i veleni più potenti al mondo – sottolinea Locatelli – e il trattamento deve essere precoce e mirato”.

Trasporto rapido e rete d’emergenza

Nel caso calabrese, gli antidoti sono stati inviati rapidamente a Cosenza grazie a un sistema di coordinamento che coinvolge depositi, ministero della Salute, elicotteri, prefetture, polizia e 118. “Il meccanismo è rodato e super specialistico – conclude Locatelli – garantendo risposte ottimali nelle emergenze tossicologiche”.

