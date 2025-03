Campi Flegrei, anidride carbonica oltre la soglia: chiuse scuole e avviati controlli

🔊 Ascolta articolo -

Scuole dei Campi Flegrei sotto monitoraggio dopo il rilevamento di CO2 in una palestra di Pozzuoli. Massima attenzione delle autorità locali per garantire la sicurezza

Dopo che i Vigili del fuoco hanno rilevato livelli di anidride carbonica superiori alla soglia di sicurezza in una palestra di una scuola di Pozzuoli, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha prontamente convocato una riunione del Centro di coordinamento soccorsi. L’incontro, tenutosi presso la Sala operativa di protezione civile della prefettura, ha coinvolto diverse autorità locali e tecniche per discutere delle misure da adottare.

Coinvolti i sindaci e le autorità tecniche

Alla riunione hanno partecipato i sindaci di Bacoli e Pozzuoli, i rappresentanti dell’Osservatorio vesuviano (Ingv), delle Forze dell’ordine, della Protezione civile della Campania e delle Asl locali. È stata discussa la necessità di attivare rapidamente controlli su tutte le strutture scolastiche della zona, per monitorare eventuali accumuli anomali di CO2, fenomeno collegato al rischio bradisismico della zona.

Misure preventive e controlli approfonditi

In seguito al rilevamento nella scuola di Pozzuoli, i sindaci locali hanno emesso ordinanze di prevenzione e assistenza per la popolazione, con specifiche misure di autoprotezione. L’area in questione è inclusa nella mappatura a rischio dell’Osservatorio vesuviano, e la palestra in cui è stato rilevato lo sforamento della CO2 si trova in una zona seminterrata, con scarsa ventilazione.

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha deciso di chiudere l’istituto per effettuare ulteriori sopralluoghi. “Nonostante i giorni di festa per il carnevale, ho ritenuto opportuno chiudere la scuola e avviare ulteriori verifiche”, ha spiegato il primo cittadino.

Verifiche estese anche ad altre scuole

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha tranquillizzato i genitori della sua città, annunciando che le scuole locali sono state ispezionate senza rilevare anomalie nei livelli di anidride carbonica. Tuttavia, per precauzione, saranno estesi i controlli anche a scuole private, alcune delle quali situate al di fuori della zona rossa.

Sicurezza garantita in sinergia con le autorità

Le autorità locali, in collaborazione con la Prefettura e i Vigili del fuoco, stanno portando avanti i controlli con la massima attenzione per garantire la sicurezza degli studenti. La situazione è monitorata con continuità per prevenire ogni rischio per la popolazione.

