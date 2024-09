Aumento biglietti bus Roma: Rocca propone tariffe basate sull’ISEE

🔊 Ascolta articolo -

Il presidente della Regione Lazio valuta l’ipotesi di un biglietto differenziato per fasce di reddito e per turisti, legato agli oneri giubilari

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha affrontato il tema dell’aumento dei biglietti per il trasporto pubblico a Roma, durante l’inaugurazione delle nuove degenze dell’ospedale San Filippo Neri. Si discute la possibilità di un aumento del prezzo del biglietto da 1,50 a 2 euro, un cambiamento che per alcune famiglie potrebbe avere un impatto significativo. Rocca ha proposto un sistema di tariffazione a scaglioni legato all’ISEE, per aiutare le famiglie con difficoltà economiche.

La proposta include anche un biglietto più caro per i turisti, in linea con i costi aggiuntivi sostenuti per gli oneri giubilari. Secondo Rocca, la priorità è destinare maggiori risorse al trasporto pubblico locale, lavorando in sinergia con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e cercando di ottenere una ripartizione equa dei fondi nazionali.

Rocca ha sottolineato che l’obiettivo è garantire un sistema di trasporti sostenibile, con particolare attenzione alle fasce di reddito più basse, confermando l’impegno della Regione per assicurare il supporto ai cittadini.

(con fonte AdnKronos)