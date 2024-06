🔊 Ascolta articolo -

Incidenti mortali in Toscana e Veneto: vittime un 38enne, un 18enne e un 20enne. Ferito gravemente un 19enne in Sardegna

Ancora una volta le strade italiane sono teatro di tragici incidenti. Nella provincia di Grosseto e a Venezia, tre giovani hanno perso la vita in due distinti episodi.

A Scansano, lungo la provinciale 159, un drammatico scontro tra due moto ha causato la morte di due persone, di 38 e 18 anni. Le dinamiche dell’incidente sono ancora sotto inchiesta, ma le conseguenze sono state fatali per entrambi i motociclisti.

A Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia, un altro giovane ha perso la vita in un incidente autonomo. Daniele Coccato, 20 anni, ha perso il controllo della sua Vespa, finendo contro un lampione pubblico. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del Suem, le gravi lesioni riportate nell’impatto non hanno lasciato scampo al ragazzo, molto conosciuto nella zona per la sua passione per le Vespa e la partecipazione ai raduni del Vespa club. Daniele lavorava nell’azienda di famiglia nel settore dei calzaturifici della Riviera del Brenta.

Un altro grave incidente, fortunatamente non mortale, si è verificato nella notte tra Cagliari e Quartu Sant’Elena. Un ragazzo di 19 anni, mentre percorreva il lungomare Poetto, ha perso il controllo della sua auto, travolgendo un semaforo e ribaltandosi. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il giovane dall’abitacolo e consegnarlo ai soccorritori del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Brotzu. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

