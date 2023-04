Berlusconi, quarta notte tranquilla al San Raffele

Silvio Berlusconi trascorrerà la Pasqua in ospedale nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Secondo fonti sanitarie, la notte appena trascorsa, la quarta nel nosocomio meneghino, è stata “tranquilla” per il leader 86enne di Forza Italia. Non è previsto alcun bollettino medico oggi.

Sono invece attese le visite dei familiari di Berlusconi: il fratello Paolo e i figli, che hanno sempre fatto visita al padre in questi giorni. Ieri, per la terza volta consecutiva, il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, si è recato a trovarlo in ospedale.

Il medico di fiducia di Berlusconi, il professor Alberto Zangrillo, ha assicurato che l’ex premier “sta rispondendo bene alle terapie”. Anche Gianni Letta, fedelissimo consigliere di Berlusconi, ha espresso ottimismo dopo la visita in ospedale, dicendo ai giornalisti di aver trovato il Cavaliere meglio di quanto pensasse e che “la strada della rinascita, se non della risurrezione, è imboccata”.

(con fonte AdnKronos)