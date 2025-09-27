Video
-
Meloni-Onu: “Russia e Israele oltre il limite, servono regole nuove”
-
Roma, arrestato trentenne: 70 kg di droga nascosti in auto “caveau” VIDEO
-
Tromba d’aria spiaggia di Maccarese: ombrelloni in volo, panico tra i bagnanti VIDEO
-
Cima Falkner si sgretola, vietati sentieri e vie alpinistiche nel Brenta VIDEO
L’azzurro piega il francese in tre set e centra i quarti dell’Atp 500 cinese
Sinner ai quarti Pechino, 2 settembre 2025 – Il tennista azzurro conquista i quarti di finale dell’Atp 500 cinese superando il francese Terence Atmane, numero 68 del mondo, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 dopo due ore e 21 minuti di gioco. Sinner, tornato nella capitale cinese per difendere la finale raggiunta lo scorso anno, affronterà nel prossimo turno l’ungherese Fabian Marozsan, vincente su Alexandre Muller.
Il match si è aperto con un primo set ben gestito: break al terzo game e chiusura 6-4 per l’azzurro, che ha provato a variare il gioco e a migliorare la prima di servizio, punto debole nella finale degli Us Open persa con Alcaraz. Nel secondo parziale la sfida è diventata una montagna russa: dopo un break iniziale di Sinner, Atmane ha reagito trovando controbreak e portando il set fino al 7-5 a suo favore.
Sinner ai quarti Pechino: crampi per il francese, set aggiudicato a zero
Nel terzo set il francese, condizionato dai crampi, ha ceduto di schianto. Sinner ne ha approfittato con tre break consecutivi chiudendo 6-0 e centrando così i quarti di finale a Pechino. L’azzurro punta a confermarsi protagonista anche contro Marozsan per continuare la corsa al titolo dell’Atp 500.
LE ULTIME NOTIZIE
Sinner ai quarti Pechino: battuto Atmane, ora sfida Marozsan
Bagnaia vince Sprint Giappone, Marquez secondo e per lui Mondiale a un passo
Caso Garlasco Sempio, genitori sentiti per 7 ore: «Mai corrotto nessuno»
Sinner-Atmane Pechino, orario e diretta tv del match di sabato
Trump, nuovo piano di pace per Gaza: accordo in 21 punti
MotoGp Giappone Marquez cerca il match point a Motegi, Qualifiche e Sprint
Onu, aula semideserta per il discorso di Netanyahu: proteste e fischi
Rapina banca Primavalle Roma, colpo da 180mila euro
Tajani: “Non voteremo per la conservazione immunità Ilaria Salis”
Congress deadlocked, US government shutdown looms next Wednesday
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
In Evidenza23 ore ago
Ambasciatore israeliano Peled: Global Sumud Flotilla è provocazione politica
-
Flash23 ore ago
Omicidio stradale Fiumicino: indagini anche per possibile femminicidio
-
Spettacolo24 ore ago
Morte del cantante Christian: addio a una voce simbolo degli anni Ottanta
-
Primo Piano23 ore ago
Mattarella Flotilla: “Evitare scontri e coordinarsi con Patriarcato di Gerusalemme”
You must be logged in to post a comment Login