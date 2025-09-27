Sinner ai quarti Pechino: battuto Atmane, ora sfida Marozsan

Connect with us

L’azzurro piega il francese in tre set e centra i quarti dell’Atp 500 cinese

Sinner ai quarti Pechino, 2 settembre 2025 – Il tennista azzurro conquista i quarti di finale dell’Atp 500 cinese superando il francese Terence Atmane, numero 68 del mondo, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0 dopo due ore e 21 minuti di gioco. Sinner, tornato nella capitale cinese per difendere la finale raggiunta lo scorso anno, affronterà nel prossimo turno l’ungherese Fabian Marozsan, vincente su Alexandre Muller.

Il match si è aperto con un primo set ben gestito: break al terzo game e chiusura 6-4 per l’azzurro, che ha provato a variare il gioco e a migliorare la prima di servizio, punto debole nella finale degli Us Open persa con Alcaraz. Nel secondo parziale la sfida è diventata una montagna russa: dopo un break iniziale di Sinner, Atmane ha reagito trovando controbreak e portando il set fino al 7-5 a suo favore.

Sinner ai quarti Pechino: crampi per il francese, set aggiudicato a zero

Nel terzo set il francese, condizionato dai crampi, ha ceduto di schianto. Sinner ne ha approfittato con tre break consecutivi chiudendo 6-0 e centrando così i quarti di finale a Pechino. L’azzurro punta a confermarsi protagonista anche contro Marozsan per continuare la corsa al titolo dell’Atp 500.

