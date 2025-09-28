Incidente Castelfranco Veneto morto 27enne ferito 37enne

Connect with us

Un’auto a forte velocità si schianta contro un palo e si ribalta: la vittima è il proprietario del veicolo.

Incidente Castelfranco Veneto. Tragedia nella notte in provincia di Treviso, dove una Ford Fusion è finita contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero, ribaltandosi in località Sant’Andrea Oltre Muson. A bordo si trovavano un 27enne, proprietario dell’auto, che è morto sul colpo, e un 37enne che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Treviso.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vettura era stata notata poco prima a forte velocità da una pattuglia che aveva tentato di inseguirla, senza però alcun contatto con l’auto poi uscita di strada. Dai primi accertamenti è emerso che il conducente ferito guidava con patente revocata.

Incidente Castelfranco Veneto, carabinieri e vigili del fuoco sul posto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto, i vigili del fuoco di Treviso per mettere in sicurezza il palo elettrico danneggiato e i sanitari del Suem 118. L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire soccorsi e rilievi.

(con fonte AdnKronos)

