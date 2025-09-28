Video
-
Meloni-Onu: “Russia e Israele oltre il limite, servono regole nuove”
-
Roma, arrestato trentenne: 70 kg di droga nascosti in auto “caveau” VIDEO
-
Tromba d’aria spiaggia di Maccarese: ombrelloni in volo, panico tra i bagnanti VIDEO
-
Cima Falkner si sgretola, vietati sentieri e vie alpinistiche nel Brenta VIDEO
Un’auto a forte velocità si schianta contro un palo e si ribalta: la vittima è il proprietario del veicolo.
Incidente Castelfranco Veneto. Tragedia nella notte in provincia di Treviso, dove una Ford Fusion è finita contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero, ribaltandosi in località Sant’Andrea Oltre Muson. A bordo si trovavano un 27enne, proprietario dell’auto, che è morto sul colpo, e un 37enne che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Treviso.
Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vettura era stata notata poco prima a forte velocità da una pattuglia che aveva tentato di inseguirla, senza però alcun contatto con l’auto poi uscita di strada. Dai primi accertamenti è emerso che il conducente ferito guidava con patente revocata.
Incidente Castelfranco Veneto, carabinieri e vigili del fuoco sul posto
Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto, i vigili del fuoco di Treviso per mettere in sicurezza il palo elettrico danneggiato e i sanitari del Suem 118. L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire soccorsi e rilievi.
LE ULTIME NOTIZIE
MotoGP Giappone Bagnaia vince Marquez campione del mondo
Incidente Castelfranco Veneto morto 27enne ferito 37enne
Scontri corteo pro Palestina Torino Caselle
Pequeño J nuovo re dei narcos
Alta Velocità Roma Napoli ritardi Cassino
Serie A Como-Cremonese Juventus-Atalanta 1-1
Interferenze filorusse in Moldova: attenzione al voto della diaspora in Italia
Musk Prince Andrea files Epstein: new documents reveal connections
Elezioni Marche 2025: come e quando si vota il nuovo presidente
North Korea’s nuclear program: Kim Jong Un confirms defense as a priority
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
International-News15 ore ago
Musk Prince Andrea files Epstein: new documents reveal connections
-
International-News15 ore ago
Drones fly over military base in Denmark, Karup; investigation underway
-
Flash18 ore ago
Morte cuoco porto Civitavecchia: trovato corpo chef in mare
-
Flash18 ore ago
Inchiesta Tribunale Pavia, il legale di Venditti chiede un’ispezione
You must be logged in to post a comment Login