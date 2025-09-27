Elezioni Marche 2025: come e quando si vota il nuovo presidente

Domenica 28 e lunedì 29 settembre i marchigiani alle urne per il rinnovo della Giunta e del Consiglio regionale

Elezioni Marche 2025, 27 settembre 2025 – Domani, domenica 28 settembre, e lunedì 29 settembre nelle Marche si terranno le elezioni Marche 2025. I cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente della Giunta regionale e i 30 consiglieri che comporranno il Consiglio regionale per la dodicesima legislatura.

Per consentire il voto, le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23 domani e dalle 7 alle 15 lunedì. Sono 1.325.689 i marchigiani chiamati alle urne nelle 1.572 sezioni della regione.

Elezioni Marche 2025, ecco i candidati a presidenza

I candidati alla presidenza della Giunta regionale sono sei: Francesco Acquaroli (centrodestra), Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano), Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione) e Matteo Ricci (centrosinistra).

I candidati al Consiglio regionale sono 526. La ripartizione dei seggi avverrà in base alla popolazione di ciascuna provincia: Ancona 9, Ascoli Piceno 4, Fermo 4, Macerata 6, Pesaro e Urbino 7.

Le operazioni di spoglio inizieranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi, a partire dalle 15 di lunedì 29 settembre. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui siti istituzionali della Regione Marche: Elezioni Marche e Dati Elezioni Marche

(con fonte AdnKronos)