Terremoto 4.6° in Molise: riattivata struttura sismica San Giuliano di Puglia

Il geologo Eugenio Auciello di Geosilsab Unimol (Università del Molise) ha spiegato su “Molise e terremoti”, la pagina Facebook dedicata, che la rottura di circa 5 km quadrati sulla faglia ha originato il terremoto in Molise. In particolare, la struttura del sisma di San Giuliano di Puglia del 2002 si è attivata a causa di un movimento trascorrente, che si è localizzato nella geodinamica dell’area. Auciello ha precisato che un pezzo della faglia si è rotto a ovest della seconda scossa che si ebbe il 1 novembre 2002.

Il post sulla pagina Facebook ha descritto che la forte scossa di terremoto ha interessato l’area della valle del Biferno nei pressi di Montagano e che è stata avvertita con intensità intorno al V grado della scala MCS. La magnitudo momento del terremoto è stata di Mw 4.6 ed è stata calcolata e pubblicata a poco più di mezz’ora dal sisma. Ciò indica che ad originare il terremoto è stata una rottura di circa 5 km quadrati sulla faglia. La scossa si è localizzata oltre 10 km ad ovest della sismicità registrata nei giorni precedenti. Tuttavia, ciò indica che l’area attiva è in realtà più ampia di quanto ritenuto fino a poche ore fa e non si osserva ulteriore attività lungo il tratto di faglia interposto tra le aree epicentrali della sequenza dei giorni scorsi e la scossa di 4.6.

Il post ha anche sottolineato la delicatezza della situazione poiché non si può escludere ulteriore attività sismica, anche di magnitudo maggiore. Infine, è stato precisato che queste osservazioni non costituiscono una previsione e non intendono infondere allarmismo, ma forniscono una descrizione oggettiva dell’attività sismica in corso e delle possibili evoluzioni.