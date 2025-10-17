Maltempo al Sud: temporali autorigeneranti e rischio idrogeologico

Ciclone colpisce Salento e regioni adriatiche, con tregua breve nel weekend

L’Italia affronta ancora forte maltempo al Sud, con temporali autorigeneranti e rischio idrogeologico elevato. L’occhio del ciclone si sposta lentamente verso Grecia, interessando Salento, Calabria ionica, Abruzzo e Molise.

Temporali autorigeneranti: attenzione al rischio idrogeologico

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, il ciclone mediterraneo porta piogge intense e temporali autorigeneranti sul Sud Italia. Questi fenomeni persistono ore sulla stessa zona, alimentati dall’afflusso continuo di aria calda e umida. Le regioni costiere risultano particolarmente vulnerabili, con alto rischio di piena dei fiumi.

Maltempo al Sud: tregua breve nel weekend

Dal pomeriggio di venerdì 17 ottobre, il tempo migliorerà gradualmente sul Sud, con rovesci residui in Puglia, Calabria tirrenica e zone a macchia di leopardo. Sabato 18 ottobre si prevedono condizioni asciutte e una tregua meteo, mentre domenica 19 un nuovo vortice dall’Algeria porterà piogge moderate su Sicilia meridionale e Calabria ionica.

Nord e Centro: attesa di peggioramento

Al Nord, venerdì nubi sulle Alpi e sole altrove; sabato soleggiato. Al Centro, rovesci su Abruzzo e Molise venerdì, miglioramento previsto sabato. Da lunedì, una perturbazione atlantica raggiungerà Liguria e Toscana, con accumuli possibili superiori a 150 litri d’acqua tra Liguria di Levante, Versilia e Alpi Apuane.

Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione al Sud, dove i temporali autorigeneranti aumentano il rischio idrogeologico. Monitoraggio costante previsto anche per le prossime perturbazioni in arrivo da domenica e lunedì.

