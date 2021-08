Afghanistan, colloquio Draghi-Biden: “Lavoreremo in stretto coordinamento”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, hanno parlato degli “ultimi sviluppi” in Afghanistan. Lo riferisce una nota della Casa Bianca, secondo la quale i due leader “hanno discusso dell’importanza di uno stretto coordinamento” tra il personale militare e civile dei due Paesi a Kabul, “che stanno lavorando insieme instancabilmente per evacuare in sicurezza i loro cittadini, gli afgani che hanno coraggiosamente sostenuto noi e la Nato nello sforzo bellico e altri cittadini afghani vulnerabili”.

Biden e Draghi, prosegue la nota, “hanno accolto con favore l’opportunità per il G7 di pianificare un approccio comune sull’Afghanistan al summit in formato virtuale dei leader della prossima settimana”.

