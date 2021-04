Superlega: Gravina, chi si iscrive è fuori dalla Serie A

Chi si iscrive alla Superlega finisce fuori dal campionato italiano. La Figc vara una norma ad hoc per evitare la nascita di competizioni al di fuori del controllo di Fifa e Uefa. Juventus, Milan e Inter sono state tra le 12 società fondatrici della Superlega: il progetto, però, è entrato in fase di stallo. “Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Figc. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa dalla Uefa e dalla Figc comporta la decadenza della affiliazione. La disputa di gare e tornei amichevoli non riconosciuti dalla Figc è soggetta alla autorizzazione della federazione medesima. La disputa di gare e tornei amichevoli senza la autorizzazione della Figc comporta la decadenza della affiliazione”, è la posizione illustrata dalla Figc dopo il varo della nuova norma.

“Chi ritiene di dover partecipare a una competizione non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perde l’affiliazione”, dice il presidente federale Gabriele Gravina. “Al momento non abbiamo notizie di chi è rimasto e chi è uscito” nella Superlega europea. “Questa norma -aggiunge- si riferisce alle licenze nazionali. E’ evidente che se al 28 giugno, data di scadenza delle domande di iscrizione, qualcuno dovesse voler partecipare a competizioni di natura privatistica, non prenderà parte al nostro campionato”. Il numero uno della Figc spiega che “chi ha interpretato la Superlega come un atto di debolezza da parte di alcune società che vivono un momento di difficoltà economica e insurrezione nel sistema calcio, sbaglia. Sicuramente, è un tema delicato da approfondire”.