Meteo: aria fredda provoca contrasti termici, nubifragi in arrivo

Situazione: un fronte perturbato piuttosto intenso alimentato da aria fredda di matrice polare marittima ha ormai raggiunto l’Italia settentrionale. Nel corso delle prossime ore porterà ancora forti rovesci e temporali con il rischio di nubifragi. Possibili anche delle grandinate a causa dei forti contrasti termici tra l’aria fredda in quota e le temperature ancora piuttosto miti al suolo. Vediamo le previsioni.

Meteo previsioni grafiche per mercoledì

Meteo mercoledì: Nord al mattino qualche apertura tra basso Piemonte e Liguria occidentale, perturbato su Centro est Liguria, Lombardia e Nordest con piogge e temporali, anche forti e accompagnati da colpi di vento e locali grandinate. Ancora qualche locale apertura tra Emilia Romagna e basso Veneto. Nel pomeriggio graduale miglioramento su Liguria e Lombardia, perturbato su Emilia Romagna e Nordest con piogge e temporali anche forti e locali grandinate e colpi di vento. In serata migliora su Emilia occidentale e Veneto, ancora instabile sul Friuli e sulla Romagna. Centro perturbato fin dal mattino su Toscana, Umbria e alto lazio con piogge e temporali, anche forti e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Resiste qualche apertura sull’Adriatico. Nel pomeriggio forti temporali insistono su bassa Toscana, Umbria e Lazio in estensione anche all’entroterra marchigiano. Resiste qualche apertura sull’Abruzzo. In serata nottata ancora molto instabile sull’Adriatico, migliora sul Tirreno. Sud nubi e qualche pioggia in arrivo tra il pomeriggio e la sera su ovest Sicilia e Campania con possibilità di forti temporali in Campania tra la sera e la notte, poco nuvoloso altrove. Temperature in calo al Nord e su parte del Centro, ancora molto miti al Sud con punte di 28°C. Venti tesi meridionali con mari molto mossi.

Meteo previsioni grafiche per giovedì

Meteo giovedì: Nord residue nubi e piovaschi al mattino sull’Emilia Romagna in rapido assorbimento. Bel tempo altrove e ovunque dal pomeriggio. Centro discreto fino a buono su Toscana, Umbria e alto Lazio, instabile sul basso Lazio, anche perturbato su Marche e Abruzzo con piogge e temporali localmente forti in attenuazione da nord nel pomeriggio. Sud maltempo con piogge e temporali anche forti in attenuazione serale su Campania, Molise e Gargano. Temperature in netto calo al Centro lato Adriatico e al Sud, in lieve ulteriore calo al Nord e centrali tirreniche. Venti tesi settentrionali. Mari molto mossi.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)