Elezioni regionali Marche 2025: urne aperte e spoglio dalle 15

Affluenza al 37,71% nella prima giornata. Oggi si vota fino alle 15, poi lo scrutinio per eleggere presidente e Consiglio

Urne aperte anche oggi, lunedì 29 settembre, nelle Marche per le elezioni regionali 2025. Ieri, nella prima giornata di voto, l’affluenza si è attestata al 37,71% alla chiusura dei seggi delle 23. Sono 1.325.689 i marchigiani chiamati al voto nelle 1.572 sezioni per rinnovare il Consiglio regionale e il presidente della Giunta, per un totale di 31 componenti dell’Assemblea legislativa della dodicesima legislatura (2025-2030).

Elezioni regionali Marche 2025, spoglio dopo chiusura delle urne ore 15

Le operazioni di spoglio nelle Marche inizieranno immediatamente dopo la chiusura delle urne, fissata per le 15 di oggi. Il sistema di voto è a turno unico e non prevede il voto disgiunto. Sei i candidati in corsa: il centrodestra sostiene la ricandidatura del governatore uscente Francesco Acquaroli; il centrosinistra, insieme al Movimento 5 Stelle, appoggia l’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Completano la lista Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

Spoglio in corso invece in Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta, invece, le urne si sono chiuse ieri sera alle 23. L’affluenza definitiva per il rinnovo del Consiglio regionale è stata del 62,98%, pari a 65.014 votanti su 103.223, in calo rispetto al 70,50% delle precedenti regionali del 2020. Gli elettori valdostani erano chiamati a eleggere i 35 consiglieri dell’assemblea regionale, che successivamente designeranno il nuovo governatore. Lo spoglio è iniziato oggi alle 8 per le regionali e prenderà il via domani, martedì 30 settembre, sempre alle 8 per le comunali.

(con fonte AdnKronos)

