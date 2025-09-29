Jannik Sinner Pechino: il tennista azzurro vola in semifinale

Oggi, lunedì 29 settembre, Jannik Sinner supera Fabian Marozsan e conquista la semifinale dell’Atp 500 di Pechino

Jannik Sinner continua il suo percorso di successo in Cina, dominando i quarti di finale dell’Atp 500 di Pechino contro l’ungherese Fabian Marozsan, numero 57 del mondo, con un netto 6-1, 7-5. Con questa vittoria, Jannik Sinner Pechino conferma il suo stato di forma e avanza in semifinale, consolidando le ambizioni per il Masters 1000 di Shanghai. Nei turni precedenti, l’azzurro aveva eliminato giocatori di esperienza come Marin Cilic e Terence Atmane, dimostrando continuità e solidità in campo.

Jannik Sinner Pechino, prossimo avversario Alex De Minaur

In semifinale, Jannik Sinner a Pechino troverà l’australiano e amico Alex De Minaur, numero otto del mondo, che ha superato Jakub Mensik grazie al ritiro del ceco per infortunio. La sfida promette spettacolo e punti preziosi per le qualificazioni alle prossime Atp Finals di Torino.

Con la semifinale ormai assicurata, Sinner punta a consolidare la sua posizione tra i top player del circuito e a portare alto il nome dell’Italia nel panorama tennistico internazionale.

