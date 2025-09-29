Connect with us

Published

2 ore ago

on

Elezioni regionali Marche 2025, proiezioni: centrodestra in vantaggio

Elezioni regionali Marche 2025, iniziato lo spoglio dopo la chiusura delle urne alle 15. L’affluenza definitiva è al 50,01%, in calo rispetto al 59,75% registrato nella precedente tornata del 2022.

Sei i candidati in corsa per la guida della Regione Marche: il centrodestra sostiene la ricandidatura del governatore uscente Francesco Acquaroli, mentre il centrosinistra insieme al M5s punta sull’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. A completare la lista Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

Le prime proiezioni confermano un vantaggio del centrodestra. Secondo il Consorzio Opinio Italia per Rai, con copertura del campione al 6%, Francesco Acquaroli è al 51%, mentre Matteo Ricci si ferma al 45,6%. Anche la prima proiezione Swg per il TgLa7 attribuisce ad Acquaroli il 52% e a Ricci il 45%, con gli altri candidati intorno al 3% e un margine di errore statistico di ±1,80%.

Elezioni regionali Marche 2025, dati in tempo reale

Per avere l’andamento dei risultati scrutinati in tempo reale, andare nel sito della regione Marche a questo indirizzo https://dati.elezioni.marche.it/index.html

LE ULTIME NOTIZIE

Elezioni regionali Marche 2025: affluenza 50,01%, proiezione Acquaroli avanti

29 Settembre 2025
Elezioni regionali Marche 2025, proiezioni: centrodestra in vantaggio Elezioni regionali Marche 2025, iniziato lo spoglio dopo la chiusura delle urne...
Read More
Elezioni regionali Marche 2025: affluenza 50,01%, proiezione Acquaroli avanti

Omicidio madre Afragola: figlio 37enne arrestato per la morte della madre

29 Settembre 2025
Ad Afragola, il figlio della vittima è stato fermato con l’accusa di aver ucciso la madre, provocandole ustioni fatali dopo...
Read More
Omicidio madre Afragola: figlio 37enne arrestato per la morte della madre

Sparatoria chiesa Michigan: almeno quattro morti e otto feriti

29 Settembre 2025
Tragedia a Grand Blanc, sospettato ucciso dalla polizia. L’attacco è avvenuto durante una funzione domenicale alla Chiesa di Gesù Cristo...
Read More
Sparatoria chiesa Michigan: almeno quattro morti e otto feriti

Attacchi Ucraina Russia: Trump autorizza operazioni in profondità

29 Settembre 2025
Gli Stati Uniti valutano missili a lungo raggio per Kiev. Keith Kellogg ribadisce la posizione di Trump: "Non ci sono...
Read More
Attacchi Ucraina Russia: Trump autorizza operazioni in profondità

Elezioni Moldova 2025: vittoria del partito filo europeo Pas

29 Settembre 2025
Il Pas di Maia Sandu trionfa con oltre il 50% dei voti, superando il Blocco Patriottico filorusso nelle elezioni parlamentari...
Read More
Elezioni Moldova 2025: vittoria del partito filo europeo Pas

Jannik Sinner Pechino: il tennista azzurro vola in semifinale

29 Settembre 2025
Oggi, lunedì 29 settembre, Jannik Sinner supera Fabian Marozsan e conquista la semifinale dell’Atp 500 di Pechino Jannik Sinner continua...
Read More
Jannik Sinner Pechino: il tennista azzurro vola in semifinale

Piano di pace Trump Gaza: incontro tra Donald Trump e Bibi Netanyahu

29 Settembre 2025
Oggi, lunedì 29 settembre, Casa Bianca ospita Netanyahu: sul tavolo negoziati sul piano di pace presentato da Trump per Gaza...
Read More
Piano di pace Trump Gaza: incontro tra Donald Trump e Bibi Netanyahu

Elezioni regionali Marche 2025: urne aperte e spoglio dalle 15

29 Settembre 2025
Affluenza al 37,71% nella prima giornata. Oggi si vota fino alle 15, poi lo scrutinio per eleggere presidente e Consiglio...
Read More
Elezioni regionali Marche 2025: urne aperte e spoglio dalle 15

Milan batte Napoli 2-1 e aggancia la vetta della Serie A 2025

29 Settembre 2025
Successo rossonero a San Siro con gol di Saelemaekers e Pulisic. De Bruyne accorcia su rigore ma non basta agli...
Read More
Milan batte Napoli 2-1 e aggancia la vetta della Serie A 2025

Elezioni legislative Moldova 2025: alta affluenza e sicurezza della diaspora italiana

28 Settembre 2025
Affluenza al 52% alla chiusura delle urne e allerta sulle interferenze filorusse. L’Italia presidia 75 seggi per i cittadini moldavi...
Read More
Elezioni legislative Moldova 2025: alta affluenza e sicurezza della diaspora italiana
Elezioni regionali Marche 2025: affluenza 50,01%, proiezione Acquaroli avanti Elezioni regionali Marche 2025: affluenza 50,01%,... 29 Settembre 2025
Omicidio madre Afragola: figlio 37enne arrestato per la morte della madre Omicidio madre Afragola: figlio 37enne arrestato... 29 Settembre 2025
Sparatoria chiesa Michigan: almeno quattro morti e otto feriti Sparatoria chiesa Michigan: almeno quattro morti... 29 Settembre 2025
Attacchi Ucraina Russia: Trump autorizza operazioni in profondità Attacchi Ucraina Russia: Trump autorizza operazioni... 29 Settembre 2025
Elezioni Moldova 2025: vittoria del partito filo europeo Pas Elezioni Moldova 2025: vittoria del partito... 29 Settembre 2025
Jannik Sinner Pechino: il tennista azzurro vola in semifinale Jannik Sinner Pechino: il tennista azzurro... 29 Settembre 2025
Piano di pace Trump Gaza: incontro tra Donald Trump e Bibi Netanyahu Piano di pace Trump Gaza: incontro... 29 Settembre 2025
Elezioni regionali Marche 2025: urne aperte e spoglio dalle 15 Elezioni regionali Marche 2025: urne aperte... 29 Settembre 2025
Milan batte Napoli 2-1 e aggancia la vetta della Serie A 2025 Milan batte Napoli 2-1 e aggancia... 29 Settembre 2025
Elezioni legislative Moldova 2025: alta affluenza e sicurezza della diaspora italiana Elezioni legislative Moldova 2025: alta affluenza... 28 Settembre 2025

 

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending