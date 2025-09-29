Video
Elezioni regionali Marche 2025, proiezioni: centrodestra in vantaggio
Elezioni regionali Marche 2025, iniziato lo spoglio dopo la chiusura delle urne alle 15. L’affluenza definitiva è al 50,01%, in calo rispetto al 59,75% registrato nella precedente tornata del 2022.
Sei i candidati in corsa per la guida della Regione Marche: il centrodestra sostiene la ricandidatura del governatore uscente Francesco Acquaroli, mentre il centrosinistra insieme al M5s punta sull’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. A completare la lista Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).
Le prime proiezioni confermano un vantaggio del centrodestra. Secondo il Consorzio Opinio Italia per Rai, con copertura del campione al 6%, Francesco Acquaroli è al 51%, mentre Matteo Ricci si ferma al 45,6%. Anche la prima proiezione Swg per il TgLa7 attribuisce ad Acquaroli il 52% e a Ricci il 45%, con gli altri candidati intorno al 3% e un margine di errore statistico di ±1,80%.
Elezioni regionali Marche 2025, dati in tempo reale
Per avere l’andamento dei risultati scrutinati in tempo reale, andare nel sito della regione Marche a questo indirizzo https://dati.elezioni.marche.it/index.html
LE ULTIME NOTIZIE
Elezioni regionali Marche 2025: affluenza 50,01%, proiezione Acquaroli avanti
Omicidio madre Afragola: figlio 37enne arrestato per la morte della madre
Sparatoria chiesa Michigan: almeno quattro morti e otto feriti
Attacchi Ucraina Russia: Trump autorizza operazioni in profondità
Elezioni Moldova 2025: vittoria del partito filo europeo Pas
Jannik Sinner Pechino: il tennista azzurro vola in semifinale
Piano di pace Trump Gaza: incontro tra Donald Trump e Bibi Netanyahu
Elezioni regionali Marche 2025: urne aperte e spoglio dalle 15
Milan batte Napoli 2-1 e aggancia la vetta della Serie A 2025
Elezioni legislative Moldova 2025: alta affluenza e sicurezza della diaspora italiana
