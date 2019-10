Meteo: altalenanza delle condizioni atmosferiche, tra sole e pioggia il weekend

Analisi: La circolazione generale su scala europea è ancora caratterizzata da due grosse saccature intervallate da un’area di alta pressione. La saccatura più occidentale associata alla depressione d’Islanda avrà un’influenza più marginale rispetto alla saccatura fredda orientale associata ad un vortice sul Baltico, sarà quest’ultima a tenere le redini del tempo su buona parte dell’Europa centrale ed orientale, nel corso di questo weekend. l’Italia resterà in bilico tra alta pressione e infiltrazioni instabili, più attive al Centro Sud grazie alla presenza della barriera alpina che impedirà l’ingresso più franco delle perturbazioni sul nord Italia. Vediamo le previsioni.

Meteo sabato: Nord, variabilità e qualche isolato fenomeno sulle Alpi di confine, ampie aperture e sole prevalente su Prealpi, pedemontane e Valpadana salvo temporanea variabilità asciutta su Emilia Romagna, Friuli e basso Veneto. Centro nuvolosità irregolare su Toscana, Umbria, Lazio e interne marchigiane con qualche isolato piovasco in esaurimento entro il pomeriggio, più sole altrove. Sud qualche piovasco in transito dalla Campania diretto verso il basso Tirreno e localmente su Basilicata e Puglia, più sole altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento, venti tesi occidentali. Mari mossi, molto mossi i bacini occidentali.

Meteo domenica: Nord, nubi sparse e ampie schiarite nella prima parte della giornata, nubi in aumento dal pomeriggio con tendenza a qualche fenomeno serale sulle Alpi, occasionalmente sulle Prealpi, nevoso dai 2000-2200m. Centro, variabilità e qualche piovasco lungo l’Adriatico, sole prevalente sulle regioni tirreniche. Sud variabilità e qualche piovasco lungo l’Adriatico e sul basso Tirreno, ampie aperture altrove. Temperature stazionarie o in lieve locale diminuzione. Venti tesi tra NE e NO. Mari molto mossi.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)