Terremoti nella notte in Italia: scosse in Sicilia e Abruzzo

Due eventi sismici registrati uno a Palermo e l’altro a L’Aquila, nessun danno segnalato

Due terremoti nella notte in Italia sono stati registrati tra Sicilia e Abruzzo senza causare danni a persone o cose.

Il primo evento sismico è avvenuto alle 2.03 nel Palermitano. La scossa, di magnitudo 3.7, è stata localizzata nel territorio di Blufi (Palermo) a una profondità di 37 chilometri. Il sisma è stato avvertito in diversi comuni dell’area, ma non si segnalano criticità.

Un secondo terremoto è stato registrato poco dopo la mezzanotte in Abruzzo. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle 00.54 con epicentro a circa 4 chilometri a ovest di Campotosto, in provincia dell’Aquila. L’evento si è sviluppato a una profondità di 12 chilometri ed è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Ingv di Roma. Anche in questo caso, secondo le prime verifiche, non risultano danni né feriti.

