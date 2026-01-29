Video
-
Alberto Trentini e Mario Burlò sono in Italia dopo la liberazione VIDEO
-
Overnight explosions in Caracas hit military area, widespread power outages reported VIDEO
-
Attacco Usa in Nigeria contro l’Isis, Trump: “Risposta al massacro di cristiani” VIDEO
-
Frana a Cormons: disperso un giovane e un’anziana sotto le macerie VIDEO
Due eventi sismici registrati uno a Palermo e l’altro a L’Aquila, nessun danno segnalato
Due terremoti nella notte in Italia sono stati registrati tra Sicilia e Abruzzo senza causare danni a persone o cose.
Il primo evento sismico è avvenuto alle 2.03 nel Palermitano. La scossa, di magnitudo 3.7, è stata localizzata nel territorio di Blufi (Palermo) a una profondità di 37 chilometri. Il sisma è stato avvertito in diversi comuni dell’area, ma non si segnalano criticità.
Un secondo terremoto è stato registrato poco dopo la mezzanotte in Abruzzo. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle 00.54 con epicentro a circa 4 chilometri a ovest di Campotosto, in provincia dell’Aquila. L’evento si è sviluppato a una profondità di 12 chilometri ed è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Ingv di Roma. Anche in questo caso, secondo le prime verifiche, non risultano danni né feriti.
LE ULTIME NOTIZIE
Maltempo Italia: allerta arancione in Sardegna e gialla in altre nove regioni
Terremoti nella notte in Italia: scosse in Sicilia e Abruzzo
Trump valuta un nuovo attacco contro l’Iran dopo lo stallo sui negoziati
Procedimento penale contro ex responsabile sicurezza a Crans-Montana
Fontana di Trevi a pagamento dal 2 febbraio: ingresso 2 euro per turisti e non residenti
Divieto di trasferta per i tifosi di Napoli e Lazio dopo gli scontri in A1
Triplice omicidio nel Messinese: tre cacciatori trovati morti a Montagnareale
Riforma giustizia Tar boccia ricorso, si voterà il 22 e 23 marzo
Doomsday Clock Moves Closer to Midnight Amid Nuclear and Climate Risks
Perquisizioni alla Deutsche Bank negli uffici di Francoforte e Berlino
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
Salute22 ore ago
Allarme virus Nipah in India: Oms, altamente letale
-
News22 ore ago
Frana a Niscemi: Meloni e Schifani fanno il punto sui danni e sugli aiuti
-
News12 ore ago
Triplice omicidio nel Messinese: tre cacciatori trovati morti a Montagnareale
-
International-News18 ore ago
Fico shocked by Trump after Mar-a-Lago meeting, Politico reports
You must be logged in to post a comment Login