Maltempo Italia: allerta arancione in Sardegna e gialla in altre nove regioni

Continua il maltempo Italia, con una nuova perturbazione atlantica che colpisce gran parte della Penisola: per oggi scatta l’allerta meteo, arancione in Sardegna e gialla in altre nove regioni

Prosegue il maltempo Italia, che da giorni sta interessando ampie aree del Paese. Anche per la giornata di oggi è stata diramata una nuova allerta meteo, con livello arancione in Sardegna e giallo in altre nove regioni, dal Nord al Sud.

Il peggioramento è causato da una perturbazione di origine atlantica, che sta colpendo in particolare il Sud e i settori tirrenici. Sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, accompagnate da un rinforzo dei venti dai quadranti occidentali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla giornata di oggi sono attese piogge e temporali sui settori settentrionali della Sardegna, in estensione alla Calabria e alla Basilicata occidentale.

I fenomeni potranno risultare intensi, con raffiche di vento, attività elettrica e rovesci localmente forti. Previsti inoltre venti forti fino a burrasca sulla Sicilia, in estensione alla Calabria, e mareggiate lungo le coste esposte.

Alla luce del quadro previsto è stata valutata allerta arancione su parte della Sardegna e allerta gialla in Calabria, Sardegna, Sicilia, Campania, Basilicata, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto.

La situazione del maltempo Italia resta in costante evoluzione ed è monitorata dalla Protezione Civile, che aggiorna quotidianamente i livelli di allerta e le criticità previste sui territori interessati.

(con fonte AdnKronos)

