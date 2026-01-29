Maltempo Italia: allerta arancione in Sardegna e gialla in altre nove regioni

Video
-
Alberto Trentini e Mario Burlò sono in Italia dopo la liberazione VIDEO
-
Overnight explosions in Caracas hit military area, widespread power outages reported VIDEO
-
Attacco Usa in Nigeria contro l’Isis, Trump: “Risposta al massacro di cristiani” VIDEO
-
Frana a Cormons: disperso un giovane e un’anziana sotto le macerie VIDEO
Continua il maltempo Italia, con una nuova perturbazione atlantica che colpisce gran parte della Penisola: per oggi scatta l’allerta meteo, arancione in Sardegna e gialla in altre nove regioni
Prosegue il maltempo Italia, che da giorni sta interessando ampie aree del Paese. Anche per la giornata di oggi è stata diramata una nuova allerta meteo, con livello arancione in Sardegna e giallo in altre nove regioni, dal Nord al Sud.
Il peggioramento è causato da una perturbazione di origine atlantica, che sta colpendo in particolare il Sud e i settori tirrenici. Sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, accompagnate da un rinforzo dei venti dai quadranti occidentali.
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla giornata di oggi sono attese piogge e temporali sui settori settentrionali della Sardegna, in estensione alla Calabria e alla Basilicata occidentale.
I fenomeni potranno risultare intensi, con raffiche di vento, attività elettrica e rovesci localmente forti. Previsti inoltre venti forti fino a burrasca sulla Sicilia, in estensione alla Calabria, e mareggiate lungo le coste esposte.
Alla luce del quadro previsto è stata valutata allerta arancione su parte della Sardegna e allerta gialla in Calabria, Sardegna, Sicilia, Campania, Basilicata, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto.
La situazione del maltempo Italia resta in costante evoluzione ed è monitorata dalla Protezione Civile, che aggiorna quotidianamente i livelli di allerta e le criticità previste sui territori interessati.
LE ULTIME NOTIZIE
Referendum sulla riforma della giustizia: sì in vantaggio, affluenza stimata al 45%
Maltempo Italia: allerta arancione in Sardegna e gialla in altre nove regioni
Terremoti nella notte in Italia: scosse in Sicilia e Abruzzo
Trump valuta un nuovo attacco contro l’Iran dopo lo stallo sui negoziati
Procedimento penale contro ex responsabile sicurezza a Crans-Montana
Fontana di Trevi a pagamento dal 2 febbraio: ingresso 2 euro per turisti e non residenti
Divieto di trasferta per i tifosi di Napoli e Lazio dopo gli scontri in A1
Triplice omicidio nel Messinese: tre cacciatori trovati morti a Montagnareale
Riforma giustizia Tar boccia ricorso, si voterà il 22 e 23 marzo
Doomsday Clock Moves Closer to Midnight Amid Nuclear and Climate Risks
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
Salute23 ore ago
Allarme virus Nipah in India: Oms, altamente letale
-
News23 ore ago
Frana a Niscemi: Meloni e Schifani fanno il punto sui danni e sugli aiuti
-
News14 ore ago
Triplice omicidio nel Messinese: tre cacciatori trovati morti a Montagnareale
-
International-News20 ore ago
Fico shocked by Trump after Mar-a-Lago meeting, Politico reports
You must be logged in to post a comment Login