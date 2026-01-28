Riforma giustizia Tar boccia ricorso, si voterà il 22 e 23 marzo

Video
Alberto Trentini e Mario Burlò sono in Italia dopo la liberazione VIDEO
Overnight explosions in Caracas hit military area, widespread power outages reported VIDEO
Attacco Usa in Nigeria contro l’Isis, Trump: “Risposta al massacro di cristiani” VIDEO
Frana a Cormons: disperso un giovane e un’anziana sotto le macerie VIDEO
Respinta l’istanza dei promotori di un quesito alternativo: confermato il decreto che ha indetto il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia
Riforma giustizia Tar boccia ricorso – Il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso presentato contro il decreto di indizione del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, confermando lo svolgimento della consultazione nelle date già fissate del 22 e 23 marzo.
I giudici amministrativi hanno ritenuto infondata l’istanza avanzata da quindici promotori di una raccolta firme relativa a un quesito referendario parzialmente diverso da quello ammesso dall’Ufficio centrale per il referendum. I ricorrenti chiedevano la sospensione e l’annullamento del decreto presidenziale per poter completare la raccolta delle firme e sottoporre il proprio quesito a una verifica di legittimità.
Il Tar del Lazio si è pronunciato nel senso dell’infondatezza del ricorso rilevando che la disciplina applicabile sia principalmente finalizzata a permettere che la legge di riforma costituzionale, approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei propri componenti, sia sottoposta, in tempi certi, all’approvazione da parte della volontà popolare, da quale tra i soggetti a cui l’articolo 138 della Costituzione attribuisce l’iniziativa referendaria (almeno un quinto dei membri di una delle Camere o cinque consigli regionali o cinquecentomila elettori) abbia avanzato per primo la richiesta di referendum.
Con la decisione del Tar, dunque, resta confermato il calendario già stabilito: la riforma giustizia sarà sottoposta al voto popolare il 22 e 23 marzo, senza rinvii né modifiche alla consultazione.
LE ULTIME NOTIZIE
Procedimento penale contro ex responsabile sicurezza a Crans-Montana
Fontana di Trevi a pagamento dal 2 febbraio: ingresso 2 euro per turisti e non residenti
Divieto di trasferta per i tifosi di Napoli e Lazio dopo gli scontri in A1
Triplice omicidio nel Messinese: tre cacciatori trovati morti a Montagnareale
Riforma giustizia Tar boccia ricorso, si voterà il 22 e 23 marzo
Doomsday Clock Moves Closer to Midnight Amid Nuclear and Climate Risks
Perquisizioni alla Deutsche Bank negli uffici di Francoforte e Berlino
Prince Andrew palace spies fuel concern inside the royal family
Semafori smart a Roma: sperimentazione sulla Cristoforo Colombo contro l’alta velocità
Fico shocked by Trump after Mar-a-Lago meeting, Politico reports
Meteo15 ore ago
Allerta meteo 28 gennaio 2026: criticità in Lazio, Molise e Sardegna
News15 ore ago
Omicidio Federica Torzullo, nuovi sopralluoghi su casa, auto e azienda di Carlomagno
News11 ore ago
Frana a Niscemi: Meloni e Schifani fanno il punto sui danni e sugli aiuti
Salute11 ore ago
Allarme virus Nipah in India: Oms, altamente letale
