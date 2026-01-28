Allerta meteo 28 gennaio 2026: criticità in Lazio, Molise e Sardegna

Maltempo diffuso su tutta Italia con piogge intense, temporali e venti forti: allerta arancione e gialla in molte regioni

L’allerta meteo 28 gennaio 2026 resta elevata su gran parte del territorio nazionale. Anche oggi l’Italia è interessata da una fase di maltempo diffuso, con temporali, rovesci anche intensi e venti forti o di burrasca da Nord a Sud.

La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per rischio idraulico nel Lazio, in particolare nei Bacini Costieri Sud, nell’Aniene e nel Bacino del Liri, e in Molise nell’area Alto Volturno–Medio Sangro. Allerta arancione anche per rischio idrogeologico in Sardegna, nei settori del Bacino del Tirso e dei Bacini Montevecchio–Pischilappiu.

Nel bollettino si richiamano le consuete raccomandazioni di autoprotezione: evitare sottopassi, argini di fiumi, fossi e zone soggette ad allagamenti; non sostare in seminterrati o su balconi durante i fenomeni più intensi; prestare attenzione alle strutture mobili e alle aree verdi per il rischio di caduta di rami o alberi. Viene inoltre raccomandata particolare prudenza alla guida, soprattutto per veicoli telonati, caravan e motoveicoli, a causa delle forti raffiche di vento.

L’allerta meteo 28 gennaio 2026 è invece gialla per rischio idraulico in Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio (Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti e Bacini di Roma), Molise (Frentani–Sannio–Matese), Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Per rischio temporali l’allerta gialla riguarda Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Umbria, mentre per rischio idrogeologico coinvolge Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Allerta gialla anche per Roma. In una nota, la Protezione civile capitolina segnala che dalle prime ore di oggi e per le successive 12-18 ore sono previste precipitazioni diffuse e complessivamente abbondanti sul Lazio, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento, attività elettrica e mareggiate lungo le coste esposte.

