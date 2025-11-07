Riesame di Brescia annulla sequestri per Mazza e Venditti nel “sistema Pavia”

Riesame di Brescia, annullati i sequestri al pm Mazza e all’ex procuratore Venditti nel caso “sistema Pavia”
Il Riesame di Brescia ha annullato i sequestri disposti nei confronti del pm di Milano Pietro Paolo Mazza e dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, entrambi indagati per peculato e corruzione nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto “sistema Pavia”.
Riesame di Brescia annulla sequestri ma per Venditti rimangono sequestrati
La decisione consente a Mazza di riottenere la disponibilità di cellulari e computer, mentre per Venditti i dispositivi elettronici restano sotto sequestro poiché su di lui grava un ulteriore provvedimento legato al caso Garlasco.
“Il risultato ottenuto oggi, certamente positivo, anche per il contesto, non elimina il rammarico e il grave sconforto che deriva da quanto sto immotivatamente subendo” ha commentato Mario Venditti, definendo il nuovo annullamento “l’ulteriore dimostrazione della totale illegittimità e arbitrarietà delle accuse”. L’ex procuratore aggiunto di Pavia ha inoltre accusato la Procura di Brescia di aver “falsificato le carte” pur di procedere con un sequestro che definisce “punitivo”.
Secondo il suo difensore, l’avvocato Domenico Aiello, “Venditti e il sistema Pavia sono stati strumentalizzati nella partita di Garlasco. Altri magistrati si sono occupati della stessa vicenda senza subire indagini”. Il legale ha aggiunto che il suo assistito sta valutando una denuncia per falso ideologico, poiché la nuova accusa su Andrea Sempio contrasterebbe con quanto già stabilito dalla Cassazione, che ha riconosciuto un solo autore dell’omicidio di Chiara Poggi.
Soddisfazione anche da parte della difesa del pm Mazza. “L’ordinanza ha accolto le nostre censure sull’assoluta mancanza di indizi e ha reso giustizia a un magistrato che si è sempre distinto per correttezza ed equilibrio”, ha dichiarato l’avvocato Massimo Dinoia. La decisione del Riesame di Brescia rappresenta un punto a favore per entrambi i magistrati coinvolti nel caso sistema Pavia, che continua comunque a restare sotto la lente degli inquirenti.
(con fonte AdnKronos)
