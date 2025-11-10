San Martino porta bel tempo e temperature miti in tutta Italia

Settimana stabile con cieli sereni, ma Nord-Ovest e Alta Toscana attenti al peggioramento nel weekend
San Martino porta bel tempo e temperature miti — Con l’arrivo di San Martino, l’Italia si prepara a una settimana di bel tempo e stabilità atmosferica. Il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it conferma che con l’allontanamento del vortice ciclonico il Paese vivrà giornate prevalentemente soleggiate, con ampi spazi sereni da Nord a Sud.
Eccezioni al bel tempo
Alcune regioni del Nord-Ovest, in particolare la Liguria, potranno registrare nubi basse e deboli pioviggini. Fenomeni simili sono attesi anche in Alta Toscana. Queste zone saranno anche le prime a sperimentare un peggioramento nel weekend, con condizioni più instabili a partire dalla giornata di domenica 16 novembre.
Temperature in ripresa
Le massime torneranno più miti su gran parte del territorio, mentre le minime, soprattutto all’inizio della settimana e in presenza di nebbia, resteranno basse, con possibili gelate in montagna.
Previsioni a medio termine
Le proiezioni indicano un possibile cambiamento delle condizioni meteo verso la metà del mese. Con l’arrivo di aria più fredda, non si esclude un ritorno del maltempo con caratteristiche più invernali, che potrebbe interessare molte regioni italiane.
