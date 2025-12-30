Maltempo in Italia: pioggia, neve e brusco calo delle temperature

Video
Un’ondata di maltempo interesserà l’Italia tra fine 2025 e Capodanno 2026, con pioggia, neve e brusco calo delle temperature, soprattutto su Centro-sud e aree montuose
Un’ondata di maltempo in Italia è prevista tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, con pioggia, neve e un brusco calo delle temperature in arrivo su gran parte della penisola.
Già da oggi, martedì 30 dicembre, un primo peggioramento interesserà le regioni del Centro-sud. “Sono previste precipitazioni sulle regioni del Centro-sud a causa di un passaggio instabile. Le piogge colpiranno in particolare il versante adriatico, con interessamento di Marche, Abruzzo e Molise, dove sono attese anche nevicate fino a quote di 500-600 metri. Fenomeni temporaleschi potranno raggiungere la Sicilia”, spiegano gli esperti.
“La novità più rilevante riguarda però la fine dell’anno – dice Mattia Gussoni, meteorologo de IlMeteo.it – Tra la notte del 31 dicembre e il giorno di Capodanno è previsto l’ingresso di correnti d’aria molto fredde di origine artica su gran parte della penisola. Il quadro sarà caratterizzato soprattutto da un deciso abbassamento delle temperature, che scenderanno ben al di sotto delle medie stagionali. Non sono invece attese precipitazioni di rilievo: il freddo sarà il protagonista assoluto, configurando la prima vera ondata di maltempo in Italia della stagione”.
Il maltempo continuerà nei giorni successivi, con particolare attenzione al primo weekend del nuovo anno. “Nel fine settimana tra sabato 3 e domenica 4 gennaio è atteso il transito di una perturbazione intensa, che dovrebbe riportare il maltempo soprattutto sulle regioni del Centro-nord, con piogge diffuse e nevicate sulle aree montuose”, conclude Gussoni. La situazione potrebbe favorire il comparto turistico invernale, in particolare nelle località sciistiche, dove finora le precipitazioni nevose sono state scarse.
(con fonte AdnKronos)
