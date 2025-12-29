Meteo Capodanno con gelo: breve ondata fredda prima del ritorno del maltempo

Connect with us

Meteo Capodanno con gelo in arrivo sull’Italia: aria fredda artica tra il 30 e il 31 dicembre, poi nuovo peggioramento con piogge e rialzo termico

Dopo settimane caratterizzate da temperature superiori alla media, l’Italia si avvia verso un cambio di scenario. Il meteo Capodanno con gelo si annuncia infatti breve ma con intensa fase fredda a ridosso della fine dell’anno, seguita da un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche nei primi giorni del 2026.

Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, l’avvicinarsi di Capodanno porterà a un riassetto della circolazione europea e nazionale, con l’ingresso di aria più fredda di origine artico-continentale. Non si tratterà tuttavia di un’irruzione gelida di grande portata, né di fenomeni estremi su larga scala.

Tra il pomeriggio di martedì 30 e la giornata di mercoledì 31 dicembre, una colata d’aria fredda interesserà in particolare il versante adriatico e le regioni del Centro-Sud. Le temperature subiranno un sensibile calo, accompagnato da venti di Tramontana e Grecale in temporaneo rinforzo.

Le precipitazioni resteranno limitate. Il sole continuerà a dominare gran parte del Paese, con qualche pioggia sull’estremo Sud e sulle aree interne di Abruzzo e Molise. In queste zone non si escludono nevicate fino a quote collinari, ma si tratterà di un episodio rapido e circoscritto.

Il meteo Capodanno con gelo lascerà però presto spazio a una nuova fase dinamica. Giovedì 1 gennaio le correnti ruoteranno dai quadranti meridionali, favorendo un aumento della nuvolosità e locali rovesci lungo la fascia tirrenica, in particolare tra Liguria di levante, Toscana e Lazio. Altrove le condizioni risulteranno più stabili. Dopo la notte di San Silvestro e una mattinata particolarmente fredda, le temperature torneranno gradualmente a salire.

Questo peggioramento potrebbe rappresentare l’inizio di una fase di maltempo più persistente, destinata a protrarsi almeno fino all’Epifania. Sono attesi venti sostenuti da Sud-Ovest e piogge diffuse, soprattutto sulle regioni tirreniche, mentre il grande gelo potrebbe ancora una volta restare ai margini dell’Italia.

Nonostante le ultime proiezioni ridimensionino l’arrivo di un freddo intenso e duraturo, la forte dinamicità atmosferica lascia spazio a possibili sorprese dell’ultimo minuto, soprattutto per gli appassionati di neve e basse temperature.

Previsioni giorno per giorno

Lunedì 29 dicembre
Nord: sole, nebbie e temperature in calo.
Centro: stabile e soleggiato.
Sud: prevalenza di sole, con più nubi su Sicilia e Sardegna.

Martedì 30 dicembre
Nord: nubi sparse e nebbie mattutine.
Centro: piovaschi sul versante adriatico, neve debole sull’Appennino.
Sud: instabilità su Puglia e basso Tirreno.

Mercoledì 31 dicembre
Nord: soleggiato, nebbie o nubi basse al mattino.
Centro: generalmente sereno.
Sud: ventoso, con qualche pioggia su Sicilia orientale e Reggio Calabria.

