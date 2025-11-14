Inchiesta Cuffaro: l’ex governatore davanti alla gip di Palermo

Connect with us

Published

2 ore ago

on

Salvatore Cuffaro si avvale della facoltà di non rispondere, ma rilascia dichiarazione spontanea; la gip decide sugli arresti domiciliari chiesti dalla Procura

Questa mattina Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia, è comparso davanti alla gip del Tribunale di Palermo nell’ambito dell’inchiesta Cuffaro. La Procura ha chiesto per lui gli arresti domiciliari come misura cautelare. Cuffaro si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande della giudice, ma ha rilasciato una breve dichiarazione spontanea. All’arrivo in tribunale, accompagnato dai suoi legali Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, ha dichiarato: “Ho fiducia nella giustizia”.

La difesa contesta la relazione del Ros

Durante l’udienza, la difesa ha sollevato una questione formale sull’utilizzabilità della relazione dei carabinieri del Ros depositata dalla Procura. È stata anche presentata una memoria scritta che risponde punto per punto alle accuse di associazione per delinquere, corruzione e turbativa d’asta.

Altri indagati e dichiarazioni di Romano

L’inchiesta coinvolge 18 persone. Tra queste c’è Saverio Romano, leader di Noi Moderati, ascoltato ieri dalla gip. Romano ha respinto tutte le accuse legate a presunti favoritismi negli appalti dell’Asp di Siracusa: secondo lui non esiste alcun accordo illecito, né intercettazioni o chat che lo colleghino a patti criminosi.

Sfogo di Cuffaro dopo le perquisizioni

Nella relazione del Ros si riporta anche uno sfogo di Cuffaro dopo le perquisizioni. L’ex governatore ha indicato il direttore generale dell’Asp, Alessandro Caltagirone, come “uomo di Forza Italia” e ha spiegato che l’accelerazione della gara contestata sarebbe stata frutto di un intervento di Romano.
Cuffaro avrebbe aiutato Mauro Marchese, rappresentante della Dussmann vincitrice dell’appalto, solo per vecchie divergenze con l’ex direttore generale Ficarra.

Il filone dei concorsi e le nomine pilotate

Uno dei filoni più delicati riguarda un concorso per operatori socio-sanitari dell’Azienda Villa Sofia-Cervello. Secondo la Procura, la procedura di stabilizzazione per 15 posti sarebbe stata usata per favorire candidati “segnalati”. Nella relazione dei carabinieri emerge il ruolo di Vito Raso, storico segretario politico di Cuffaro, accusato di aver passato in anticipo le tracce della prova concorsuale.

Il caso del carabiniere Palminteri

Tra gli indagati c’è anche il tenente colonnello Stefano Palminteri, accusato di violazione del segreto d’ufficio. Palminteri avrebbe chiesto a Cuffaro un aiuto per ottenere un incarico di direttore generale alla Gesap, la società che gestisce l’aeroporto di Palermo.

La decisione della gip

Con le dichiarazioni spontanee depositate, la gip deve ora decidere se accogliere o meno la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura. Non sono previsti ulteriori interrogatori: la decisione sarà basata sugli atti già acquisiti e sulla memoria difensiva.

LE ULTIME NOTIZIE

Inchiesta Cuffaro: l’ex governatore davanti alla gip di Palermo

14 Novembre 2025
Salvatore Cuffaro si avvale della facoltà di non rispondere, ma rilascia dichiarazione spontanea; la gip decide sugli arresti domiciliari chiesti...
Read More
Inchiesta Cuffaro: l’ex governatore davanti alla gip di Palermo

Irruzione polare in arrivo: freddo e neve in Italia la prossima settimana

14 Novembre 2025
Le temperature caleranno drasticamente dal Nord al Centro, con piogge intense e neve fino a bassa quota sulle regioni settentrionali...
Read More
Irruzione polare in arrivo: freddo e neve in Italia la prossima settimana

Emendamenti alla Manovra: focus su rottamazione, pensioni e affitti

14 Novembre 2025
I partiti presenteranno oggi le proposte in Commissione Bilancio, puntando a misure per famiglie e imprese Gli emendamenti alla Manovra...
Read More
Emendamenti alla Manovra: focus su rottamazione, pensioni e affitti

Tragedia a Grosseto: 37enne trovato morto durante sfratto

14 Novembre 2025
La morte del giovane evidenzia le difficoltà abitative e la mancanza di sostegni economici adeguati Tragedia a Grosseto: 37enne trovato...
Read More
Tragedia a Grosseto: 37enne trovato morto durante sfratto

Tensione Cina-Giappone per le dichiarazioni di Takaichi su Taiwan

14 Novembre 2025
Pechino convoca l’ambasciatore giapponese dopo le parole considerate “provocatorie” della premier conservatrice La tensione Cina-Giappone per le dichiarazioni di Takaichi...
Read More
Tensione Cina-Giappone per le dichiarazioni di Takaichi su Taiwan

Scuse della Bbc a Trump per il montaggio del discorso del 6 gennaio

14 Novembre 2025
Le scuse della Bbc a Trump arrivano dopo il riconoscimento che il montaggio del discorso del 6 gennaio fosse fuorviante....
Read More
Scuse della Bbc a Trump per il montaggio del discorso del 6 gennaio

Parroco e tecnico rinviati a giudizio per morte del neonato a Bari

13 Novembre 2025
Parroco e tecnico accusati di omicidio colposo per la morte del neonato a Bari nella culla termica Il parroco Antonio...
Read More
Parroco e tecnico rinviati a giudizio per morte del neonato a Bari

Incidente Cristoforo Colombo: Silvia Piancazzo lascia la Terapia Intensiva 

13 Novembre 2025
Migliorano le condizioni di Silvia Piancazzo , la ragazza sopravvissuta allo scontro mortale del 24 ottobre a Roma Silvia Piancazzo...
Read More
Incidente Cristoforo Colombo: Silvia Piancazzo lascia la Terapia Intensiva 

Nuovo corpo di un ostaggio israeliano restituito a Gaza

13 Novembre 2025
Hamas consegna un altro ostaggio mentre crescono le tensioni in Cisgiordania Prosegue la tregua tra Israele e Hamas: nella serata...
Read More
Nuovo corpo di un ostaggio israeliano restituito a Gaza

Indagine Ue su Google per il declassamento dei siti degli editori

13 Novembre 2025
Indagine della Commissione Europea su Google per presunte violazioni del Digital Markets Act Bruxelles ha aperto un’indagine Ue su Google...
Read More
Indagine Ue su Google per il declassamento dei siti degli editori
Inchiesta Cuffaro: l’ex governatore davanti alla gip di Palermo Inchiesta Cuffaro: l’ex governatore davanti alla... 14 Novembre 2025
Irruzione polare in arrivo: freddo e neve in Italia la prossima settimana Irruzione polare in arrivo: freddo e... 14 Novembre 2025
Emendamenti alla Manovra: focus su rottamazione, pensioni e affitti Emendamenti alla Manovra: focus su rottamazione,... 14 Novembre 2025
Tragedia a Grosseto: 37enne trovato morto durante sfratto Tragedia a Grosseto: 37enne trovato morto... 14 Novembre 2025
Tensione Cina-Giappone per le dichiarazioni di Takaichi su Taiwan Tensione Cina-Giappone per le dichiarazioni di... 14 Novembre 2025
Scuse della Bbc a Trump per il montaggio del discorso del 6 gennaio Scuse della Bbc a Trump per... 14 Novembre 2025
Parroco e tecnico rinviati a giudizio per morte del neonato a Bari Parroco e tecnico rinviati a giudizio... 13 Novembre 2025
Incidente Cristoforo Colombo: Silvia Piancazzo lascia la Terapia Intensiva  Incidente Cristoforo Colombo: Silvia Piancazzo lascia... 13 Novembre 2025
Nuovo corpo di un ostaggio israeliano restituito a Gaza Nuovo corpo di un ostaggio israeliano... 13 Novembre 2025
Indagine Ue su Google per il declassamento dei siti degli editori Indagine Ue su Google per il... 13 Novembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending