Circolazione ferroviaria sospesa tra Oriolo e Capranica dopo il ritrovamento di un corpo

Tra Oriolo e Capranica in provincia di Viterbo, è stato sospeso il traffico ferroviario per un cadavere trovato sui binari, indagini in corso
La circolazione ferroviaria sospesa tra Oriolo e Capranica ha causato forti disagi alla viabilità ferroviaria nel Lazio. L’interruzione si è resa necessaria dopo il ritrovamento di un cadavere sui binari, circostanza che ha portato all’immediato blocco dei treni in transito sulla linea.
Trenitalia ha comunicato che la circolazione ferroviaria sospesa potrà determinare ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni dei treni regionali. I passeggeri sono invitati a consultare gli aggiornamenti in tempo reale sul portale ufficiale dell’azienda.
Sul luogo del ritrovamento è presente l’autorità giudiziaria, che sta svolgendo gli accertamenti di rito per identificare la vittima e chiarire le cause del decesso. Solo al termine delle indagini sarà possibile ripristinare la circolazione ferroviaria sospesa e consentire il normale ritorno dei convogli lungo la tratta.
(con fonte AdnKronos)
