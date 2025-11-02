Maltempo al Nord, poi torna l’Estate di San Martino sull’Italia

Piogge e neve sulle montagne oggi, ma dal Nord al Sud sole e clima mite in arrivo
Maltempo al Nord, poi torna l’Estate di San Martino: l’Italia affronta domenica 2 novembre 2025 una giornata caratterizzata da piogge e neve, soprattutto sulle regioni settentrionali e sulle montagne. Secondo gli esperti, il peggioramento è causato da una perturbazione atlantica sospinta da correnti umide che porta piogge diffuse, con locali rovesci anche intensi, in particolare al Nord e in Toscana. La neve cadrà dai 1600-1800 metri in Valle d’Aosta, Valtellina, Valcamonica, Trentino Alto Adige, Cadore e alto Friuli.
Maltempo al Nord e piogge diffuse
Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, spiega che novembre è uno dei mesi più piovosi dell’anno in molte regioni italiane, con accumuli tra i 100 e i 200 millimetri soprattutto al Nord e al Centro. Il mare ancora caldo alimenta l’energia delle precipitazioni. Sul resto del Paese, invece, spazio al sole con temperature massime fino a 20-22°C, specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.
Estate di San Martino: sole e temperature in aumento
Dopo il passaggio della perturbazione, un vasto campo di alta pressione interesserà il Mediterraneo e garantirà l’Estate di San Martino su gran parte dell’Italia. Le giornate saranno soleggiate, con valori termici in leggero aumento e ben oltre le medie del periodo. La tradizione vuole che l’Estate di San Martino arrivi subito dopo le prime piogge autunnali, portando una tregua dal maltempo e un clima mite in pieno novembre.
